Brasil e Equador se enfrentam nesta sexta-feira (9) pelo Sul-Americano Sub-17 Feminino, às 18h30 (de Brasília), em jogo decisivo pela liderança do Grupo B. Ambas as seleções já estão classificadas para o hexagonal final da competição.

Com campanhas idênticas, Brasil e Equador chegam ao confronto do Sul-Americano Sub-17 com 100% de aproveitamento e disputam o primeiro lugar do grupo. As equatorianas estão na frente por saldo de gols: têm 12, enquanto as brasileiras, oito.

No Grupo A, o Chile também não perdeu, mas soma uma vitória e dois empates.

Atleta mais jovem do elenco, Gabi Rolnik, de 14 anos, ressalta a importância da partida para as brasileiras.

— Acho que o jogo vai ser muito bom, o time está muito bem preparado para isso e a gente está ambicionando o primeiro lugar, então queremos muito ganhar — disse a jogadora, que atua pelo Benfica, de Portugal. — disse, em entrevista ao site da CBF.

— É incrível poder vestir essa camisa e saber que, mesmo com 14 anos, a treinadora confiou em mim e me trouxe com o grupo. — completou a caçula da equipe.

Gabi Ronilk durante treino da Seleção Brasileira. (Foto: Nelson Terme/CBF)

Favoritismo do Brasil no Sul-Americano Feminino

Maior campeã do torneio, a Seleção Brasileira soma cinco títulos sul-americanos: 2010, 2012, 2018, 2022 e 2024. As brasileiras também foram vice-campeãs em 2008 e 2016.

No hexagonal final, que reúne as três melhores seleções de cada grupo, as quatro primeiras colocadas garantem vaga na Copa do Mundo Sub-17, que será disputada entre outubro e novembro deste ano, no Marrocos.

Além do Equador, o Brasil poderá enfrentar seleções como Chile, Venezuela ou Colômbia, além de Equador e Uruguai, a depender da classificação final.

Grupo A

Grupo B

Equador - 9 pontos Brasil - 9 Uruguai - 3 Peru - 3 Bolívia - 0

Resultados do Brasil na fase de Grupos (Grupo B)