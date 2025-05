A preparação da Seleção Brasileira para a Copa América feminina segue a todo vapor. Na próxima terça-feira (13), ocorre a convocação da Seleção Feminina para dois amistosos contra o Japão, em São Paulo, nos dias 30 de maio e 2 de julho.

O Lance! analisou a última convocação e traz quais clubes tiveram mais atletas na lista de Arthur Elias. O Brasil enfrentou os Estados Unidos em amistosos durante o mês de março, com derrota por 2 a 0 e vitória por 2 a 1.

Futebol brasileiro é a base da Seleção Feminina

O Palmeiras é o clube com mais atletas convocadas para a Seleção Brasileira Feminina. Quatro palestrinas estiveram na lista de Arthur Jorge, ex-treinador do Corinthians. As Brabas dividem a segunda colocação com Atlético de Madrid e Gotham FC, com duas representantes.

Entre as 23 jogadoras convocadas, houve preferência por atletas que atuam no futebol brasileiro (nove), além com cinco da Espanha, cinco dos Estados Unidos, uma da França, uma da Arábia Saudita, uma do México e outra da Inglaterra. Na ocasião, Marta não foi convocada.

Gabi Portilho em ação no amistoso da Seleção Feminina contra os EUA (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Clubes com mais atletas convocadas para a Seleção

Palmeiras – 4 jogadoras convocadas:

Natascha (goleira) Fernanda Palermo (lateral) Lais Estevam (meia) Amanda Gutierres (atacante)

Corinthians – 2 jogadoras convocadas:

Duda Sampaio (meia)

Mariza (meia)

Atletico de Madrid – 2 jogadoras convocadas:

Lauren (zagueira)

Gio Queiroz (atacante)

Luany (atacante)

Gotham FC – 2 jogadoras convocadas:

Bruninha (lateral)

Gabi Portilho (atacante)

Demais clubes – uma jogadora