Melhor jogadora do mundo e referência no meio-campo do Barcelona, Aitana Bonmatí demonstrou pouco entusiasmo com o Mundial de Clubes masculino, que está sendo disputado nos Estados Unidos. O principal motivo? A ausência do clube catalão na competição.

Em entrevista ao jornal espanhol Marca, a craque da seleção espanhola foi direta ao ser questionada sobre o torneio.

— Sei que o Mundial de Clubes está acontecendo, mas, para ser sincera, não vi nada — confessou a atleta. — Além disso, o Barça não está jogando. Então... por que assistir isso? — completou Bonmatí.

Enquanto o Mundial de Clubes movimenta o calendário masculino, Bonmatí segue concentrada com a seleção da Espanha na preparação para a Eurocopa feminina. Nesta sexta-feira (27), as espanholas enfrentam o Japão, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Butarque, em Leganés.

Por que o Barcelona não está no Mundial

O Barcelona não joga o Mundial de Clubes 2025 porque não cumpre os critérios de classificação para times da UEFA. Real Madrid, Manchester City e Chelsea disputam a competição por terem conquistado a Champions League entre 2021–22 e 2023–24.

Outro critério adotado pelo organização foi o ranking da UEFA, com limite de dois clubes por país. Desta forma, os 12 representantes europeus são: Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, PSG, Inter de Milão, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Atlético de Madrid e Red Bull Salzburg.

Aitana no Barça

A meia faz parte de uma geração de atletas formadas pelo Barcelona. Ela chegou ao clube na temporada 2012/13, ainda nas categorias de base, após passagem pelo CF Cubelles, também da Catalunha.

Aos 27 aos, já conquistou os principais títulos do mundo pelo clube. Foi três vezes campeã da Champions League feminina (2020/21, 2022/23 e 2023/24), seis vezes a liga espanhola, quatro supercopas da Espanha, seis copas do rei e duas copas da Catalunha.

Pela Espanha, foi campeã do mundo em 2023 e da Nations League, além da Euro sub-19. Em 2023 e 2024, foi eleita duas vezes melhor jogadora do mundo.