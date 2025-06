A lateral-esquerda Tamires, do Corinthians, 37 anos, tem mais de duas décadas de trajetória no futebol e se tornou uma voz ativa na luta pelo fortalecimento do futebol feminino. Em entrevista exclusiva ao Lance!, a jogadora falou sobre os planos para o futuro após a aposentadoria e comentou a possibilidade de um retorno à Seleção Brasileira.

Com 187 jogos, 36 gols e 15 títulos pelo Timão, Tamires é uma das principais lideranças das Brabas. Questionada se se considera ídola do clube, ela abre o jogo.

— Eu vou falar que eu amo o carinho do torcedor corinthiano. Se eles me consideram (ídola), por que não me considerar também? É uma honra muito grande, um privilégio enorme, são muitos anos trabalhando para dar alegria a essa camisa. Eu realmente amo muito o Corinthians e acho que os torcedores conseguem ver essa paixão nos meus jogos, nos meus olhos, nas minhas entrevistas. Então, sim, eu me sinto ídola. — disse a lateral.

Com contrato válido até 31 de dezembro, e com possibilidade de renovar com o Corinthians, Tamires não esconde o desejo de seguir no esporte após pendurar as chuteiras.

— Quero continuar no esporte (após aposentadoria), com certeza. Não tem como não continuar no esporte. Não sei ainda qual ramo eu vou, estou buscando alguns caminhos, vamos ver como vai ser daqui para frente. — compartilha.

Tamires e a Seleção Brasileira

Não foi apenas no Parque São Jorge que Tamires construiu uma carreira sólida. Com passagens por três Copas do Mundo, cinco Copas Américas e três Olimpíadas — incluindo a medalha de prata nos Jogos de Paris 2024 —, ela também comentou o atual momento da Seleção.

— O momento da Seleção Brasileira é um dos melhores possíveis. Isso vem muito de encontro com o que vem acontecendo com a modalidade, de todo investimento e toda a valorização, que muitas meninas lá atrás plantaram e hoje essa geração está conseguindo colher. Então, fico muito feliz de ver a Seleção ganhando grandes jogos, conquistando a medalha olímpica e buscando um caminho ainda mais incrível até a Copa do Mundo, para que a gente consiga realizar o nosso sonho, que é sermos campeãs de uma Copa do Mundo — opinou Tamires.

Apesar de estar fora das últimas convocações do técnico Arthur Elias e da lista para a Copa América de julho, a lateral não descarta vestir novamente a camisa da Seleção.

— A meu respeito, na Seleção Brasileira, eu não consigo dizer porque quem manda é o Arthur (Elias). Vou continuar trabalhando no Corinthians, como eu sempre faço e, independente de qualquer coisa, estando ou não na Seleção, estando ou não na Copa do Mundo, eu vou estar presente de alguma forma, porque o futebol feminino está dentro de mim. E será assim em 2027. — garantiu.

Tamires pela Seleção Brasileira. (Foto: CBF/Divulgação)

Nesta terça-feira (24), Tamires marcou presença na cerimônia de Draft do projeto "Em Busca de uma Estrela", voltado à formação de atletas de base. Para ela, o cenário do futebol feminino evoluiu muito nos últimos anos, e sua geração teve papel importante nesse processo.

— A gente que buscou essa melhora do futebol feminino acaba se tornando referência para muitas meninas, e o Corinthians é uma referência no futebol feminino. Então, quando eu posso jogar pelo Corinthians e mostrar meu trabalho e minha paixão pelo futebol, também é por todas as meninas que sonham em ser jogadoras de futebol. Porque lá atrás eu também vi jogadoras como a Sissi, Rosana, Pretinha, Roseli jogando e sendo apaixonadas pelo que elas fazem. É um pouco desse carinho, dessa paixão, dessa transformação pelo futebol feminino que quero levar comigo. — disse Tamires.