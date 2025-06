Permanência de atacante na mira dos negócios o Internacional

Com o contrato vencendo em dezembro, o Internacional já tem a permanência o atacante Johan Carbonero na mira dos negócios para 2026. As atuações do colombiano agradaram a comissão técnica e a direção colorada, por isso, a ideia iniciar conversações com o Racing-ARG para ampliar o empréstimo ou exercer a cláusula de compra existente no contrato atual.

Para permanecer com Carbonero em definitivo, o Inter terá que desembolsar 4 milhões de dólares, ou cerca de R$ 22 milhões no câmbio desta quinta-feira (26).

Clube argentino anunciou contratação

O que pode facilitar a negociação em torno do camisa 7 é o fato de o Racing ter anunciado a contratação de um jogador com as mesmas características de Carbonero. A Academia contratou Duván Vergara, também colombiano, também ponta-esquerda.

Essa contratação pode demonstrar um desinteresse do clube de Avellaneda no retorno de Carbonero. Também levanta a possibilidade de que exista um acordo com o Inter para a continuidade do atacante no Beira-Rio.

Recuperação de lesão

Carbonero está se recuperando de uma lesão muscular sofrida no empate em 0 a 0 contra o Fortaleza, dia 13 de abril, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de que o atacante volte a treinar normalmente com o grupo na reapresentação, neste sábado (28), no CT Parque Gigante.

Assim, ele deve ficar à disposição do técnico Roger Machado para a retomada no Brasileirão após a parada para a Copa do Mundo de Clubes. O jogo está marcado para as 16h30min (de Brasília), dia 12 de julho, contra o Vitória, no Beira-Rio.

O atacante de 25 anos tem dois gols pelo Alvirrubro, ambos no Campeonato Gaúcho. Na partida de ida das finais, contra o Grêmio, Carbonero abriu o placar, com um gol no qual demonstrou sangue frio, ao dominar a bola dentro da área, parar para escolher o canto.