Esta quinta-feira (26) seria o último dia de folga dos jogadores do Atlético-MG. No planejamento inicial o elenco se reapresentaria nesta sexta, porém, agora o novo período de férias dos atletas vai até segunda, dia 30.

Agenda

Os jogadores do Atlético ainda estão de férias. Lyanco, que se apresentou antes do que o restante dos atletas, é o único que deve estar na Cidade do Galo nesta quinta-feira (26), fazendo atividades por conta própria.

Lyanco treinando na Cidade do Galo antes de fim das férias (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Galinho

A equipe sub-20 do Atlético irá realizar treino normal nesta quinta-feira. A atividade será na parte da manhã, na Cidade do Galo.

Feminino

O futebol feminino do Atlético também fará atividades nesta quinta-feira (26). O grupo de jogadoras do Galo tem treino marcado para o mesmo período do dia, a parte da manhã, na Vila Olímpica.

Atlético-MG x Vitória no Brasileirão A2 Feminino (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

Morte de um ídolo

Esta quinta-feira, 26 de junho marca o aniversário de 21 anos do falecimento de Afonso Silva, zagueiro ídolo do Atlético nas décadas de 40 e 50. O ex-jogador faleceu em 2004, aos 84 anos, por conta de um câncer no fígado.

Afonso fez parte do grupo pentacampeão mineiro pelo Galo entre 1952 e 1956. Antes, o zagueiro havia conquistado o torneio estadual em 1946/47 e 1949/50. Além disso, foi "campeão do gelo" em 1950.

