Arthur Elias, técnico da Seleção Brasileira Feminina, deve anunciar as jogadoras convocadas para enfrentar o Japão nos dois amistosos que serão disputados em São Paulo na próxima terça-feira, dia 13 de maio.

A convocação acontecerá na sede da CBF, a partir das 12h (de Brasília). As partidas serão na Neo Química Arena, no dia 30, na capital, e no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, no dia 2 de junho, em Bragança Paulista.

Os amistosos são vistos como parte da preparação da Copa América, que acontecerá em julho, no Equador. Além do Japão, o Brasil espera um amistoso contra a França, que será no dia 27 de junho, no Estádio dos Alpes.

Arthur Elias fará convocação da Seleção Brasileira Feminina (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

Retrospecto entre Seleção e Japão

O Brasil e o Japão se enfrentaram 16 vezes na história do futebol feminino. Foram seis vitórias do Brasil, sete do Japão e três empates.

No ranking Fifa, o Japão está em quinto lugar, sendo a conquista mais recente na competição She Belives, em fevereiro, contra os Estados Unidos.