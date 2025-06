O Brasil realiza nesta quinta-feira (26), o treino de véspera para o amistoso feminino contra a França. O time de Arthur Elias teve a semana de treinamentos para o duelo e tenta manter o bom aproveitamento desde a medalha de prata nos Jogos de Paris.

Arthur Elias deve promover testes em relação à equipe que enfrentou o Japão. Atletas que não entraram em campo, como Tarciane (ficou no banco) e Gabi Portilho (não foi convocada na ocasião) podem ter espaço.

Marta terá camisa leiloada para ajudar causa LGBT+

A plataforma MatchWornShirt anunciou uma parceria inédita com a liga nacional de futebol feminino dos EUA (NWSL) e sua associação de jogadoras (NWSLPA) para a realização de leilões exclusivos de camisas usadas em jogos. Ao longo do restante da temporada de 2025, todas as equipes da liga participarão da iniciativa, com uniformes autografados das jogadoras titulares em duas partidas sendo disponibilizados aos fãs.

Os primeiros leilões já estão ativos com camisas de clubes como Orlando Pride, Houston Dash e North Carolina Courage, incluindo uma utilizada pela brasileira Marta. A ação inaugural, lançada em 25 de junho durante o mês do orgulho LGBTQIA+, inclui o leilão de uma bola especial feita com cristais Swarovski, com os lucros revertidos para organizações de inclusão no esporte.

Os leilões são feitos no site oficial da MatchWornShirt.

Camisa de Marta será leiloada para apoiar causa LGBT+. (Foto: Divulgação)

