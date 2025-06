O Fluminense anunciou, nesta quarta-feira (25), a realização de seletivas para as categorias de base do futebol feminino em Brasília (DF). A avaliação acontecerá no domingo, 6 de julho, no Clube da Advocacia do Distrito Federal, e é destinada a atletas com idades entre 13 e 19 anos.

O treinador da equipe sub-20 do Tricolor, PC Rodrigues, estará presente na seletiva, que conta com o apoio do projeto Fluminense Experience. As inscrições devem ser feitas online e têm o custo de R$ 70, acrescido de R$ 7 de taxa de serviço da plataforma Sympla, totalizando R$ 77.

As avaliações serão divididas por faixa etária: jogadoras de 13 a 15 anos serão avaliadas a partir das 9h, enquanto as atletas de 16 a 19 anos terão suas atividades iniciadas às 11h.

O futebol feminino no Fluminense

O Fluminense iniciou as atividades do futebol feminino em 2018, motivados pela determinação da CBF de que clubes da elite do Brasileirão deveriam manter equipes na modalidade.

Em 2021, o clube de Xerém fez história ao conquistar o Campeonato Brasileiro sub-18, o primeiro título feminino de sua história. A base ainda conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2024, vencendo o Internacional na final.

Em 2023, foi vice-campeã da Série A2 feminina (segunda divisão nacional) após perder para o Bragantino na final. Desde então, a equipe se mantém na elite do Brasileirão, mas ainda não conseguiu se classificar à segunda fase.

Lelê marcou o primeiro gol do Fluminense feminino no jogo. Tainá Maranhão marcou golaço pelo Palmeiras. (Foto: Staff Images Woman/CBF)

Seletiva do Fluminense feminino em Brasília