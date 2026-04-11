Futebol Feminino

Brasil é escalado para enfrentar a Coreia do Sul na Fifa Series; veja titulares

Dudinha e Gio Garbelini serão titulares

Giselly Correa Barata
Cuiabá (MT)
Dia 11/04/2026
21:45
Seleção Feminina em campo na Arena Pantanal. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)
Seleção Feminina em campo na Arena Pantanal. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)
O técnico Arthur Elias definiu a Seleção Feminina para a estreia na Fifa Series Feminina 2026. A equipe enfrenta a Coreia do Sul, às 21h30 (horário de Cuiabá, 22h30 de Brasília) deste sábado (11), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

O jogo do Brasil conta com transmissão da TV Globo (TV aberta), GE TV (Youtube) e Sportv (canal fechado).

+ Aposte na Seleção Feminina na Fifa Series
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Seleção Feminina terá time ofensivo

Com equipe muito ofensiva, o Brasil vem a campo com Lelê; Thaís Ferreira, Lauren, Isa Haas e Yasmim; Duda Sampaio, Dudinha e Ary Borges; Gio Garbelini, Aline Gomes e Ludmila.

A Coreia de Shin Sang-woo terá Ryu Ji-Soo; Kim Ji-Hui, Shin Nayeong, Park Hyejeong, Lee Geummin, Lee Eunyoung, Noh Jinyoung, Casey Yujin Phair, Choo Hyojoo e Kang Chaerim.

A arbitragem será argentina, com Laura Fortunato como árbitra central, com as assistentes Mariana de Almeida e Gisela Fabiana, além de Gabriela Coronel como quarta árbitra. No VAR, Stefane Scobar, da Venezuela, e a assistente Elibith Higuera.

BRASIL X COREIA DO SUL - FIFA SERIES FEMININA 2026

  • Data: sábado, 11 de abril de 2026
  • Horário: 21h30 (horário de Cuiabá) / 22h30 (horário de Brasília)
  • Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)
  • Onde assistir: TV Globo (TV aberta), GE TV (Youtube) e Sportv (canal fechado)

ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

BRASIL: Lelê; Thaís Ferreira, Lauren, Isa Haas e Yasmim; Duda Sampaio, Dudinha e Ary Borges; Gio Garbelini, Aline Gomes e Ludmila. Técnico: Arthur Elias.

COREIA DO SUL: Ryu Ji-Soo; Kim Ji-Hui, Shin Nayeong, Park Hyejeong, Lee Geummin, Lee Eunyoung, Noh Jinyoung, Casey Yujin Phair, Choo Hyojoo e Kang Chaerim. Técnico: Shin Sang-woo.

Atacante Dudinha durante Brasil x Japão, em 30 de maio, na Neo Química Arena. (Foto: Staff Images Woman/ CBF)
Dudinha será titular em Brasil x Coreia do Sul. (Foto: Staff Images Woman/ CBF)

