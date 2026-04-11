Brasil é escalado para enfrentar a Coreia do Sul na Fifa Series; veja titulares
Dudinha e Gio Garbelini serão titulares
O técnico Arthur Elias definiu a Seleção Feminina para a estreia na Fifa Series Feminina 2026. A equipe enfrenta a Coreia do Sul, às 21h30 (horário de Cuiabá, 22h30 de Brasília) deste sábado (11), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).
O jogo do Brasil conta com transmissão da TV Globo (TV aberta), GE TV (Youtube) e Sportv (canal fechado).
Seleção Feminina terá time ofensivo
A arbitragem será argentina, com Laura Fortunato como árbitra central, com as assistentes Mariana de Almeida e Gisela Fabiana, além de Gabriela Coronel como quarta árbitra. No VAR, Stefane Scobar, da Venezuela, e a assistente Elibith Higuera.
BRASIL X COREIA DO SUL - FIFA SERIES FEMININA 2026
- Data: sábado, 11 de abril de 2026
- Horário: 21h30 (horário de Cuiabá) / 22h30 (horário de Brasília)
- Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)
- Onde assistir: TV Globo (TV aberta), GE TV (Youtube) e Sportv (canal fechado)
⚽ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
BRASIL: Lelê; Thaís Ferreira, Lauren, Isa Haas e Yasmim; Duda Sampaio, Dudinha e Ary Borges; Gio Garbelini, Aline Gomes e Ludmila. Técnico: Arthur Elias.
COREIA DO SUL: Ryu Ji-Soo; Kim Ji-Hui, Shin Nayeong, Park Hyejeong, Lee Geummin, Lee Eunyoung, Noh Jinyoung, Casey Yujin Phair, Choo Hyojoo e Kang Chaerim. Técnico: Shin Sang-woo.
