Valendo vaga nas semifinais da Copa do Brasil Feminina, o Bragantino recebe o Bahia no estádio Cícero Souza Marques, em Bragança-SP. A bola rola nesta quarta-feira (24), às 15h30, com transmissão do Sportv.

continua após a publicidade

Na terceira fase, quando as equipes entraram na competição, o time paulista eliminou o Botafogo (2 a 1), enquanto o baiano despachou o Grêmio (1 a 0). Depois, o Massa Bruta venceu o Atlético Piauiense e o Tricolor de Aço ganhou do Atlético Mineiro, ambos por 1 a 0.

➡️ Copa do Brasil Feminina: onde assistir às quartas de final

➡️ Análise: Os mandantes terão a mesma vantagem nas quartas da Copa do Brasil Feminina?

continua após a publicidade

Desafio de vídeo na Copa do Brasil Feminina

O recurso prevê que os clubes poderão solicitar a revisão de lances de seu interesse durante as partidas. A tecnologia funciona como uma alternativa para quando a competição não contar com o VAR tradicional, garantindo mais justiça nos momentos decisivos do jogo.

O técnico de cada equipe será o responsável por acionar o recurso, sinalizando com um giro do dedo indicador e entregando um cartão de desafio ao quarto árbitro. Cada treinador terá direito a dois desafios por partida.

continua após a publicidade

Se a revisão alterar a decisão do árbitro em favor do time, o desafio não é consumido. Caso a decisão original seja mantida, o técnico perde um dos desafios. Os jogadores podem pedir ao treinador para solicitar a revisão, mas apenas o comandante da equipe pode oficialmente acionar o procedimento.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Informações e escalações de Brgantino x Bahia

✅ FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO X BAHIA

COPA DO BRASIL FEMININA - QUARTAS DE FINAL

🗓️ Data e horário: quinta-feira, dia 24 de setembro, às 15h30 (de Brasília);

📍 Local: Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP;

📺 Transmissão: Sportv;

🟨 Árbitro: Francielly Castro (MG)

🚩 Assistentes: Leandra Aires Cossette (SP), Izabele de Oliveira (SP)

BRAGANTINO (Técnico: Humberto Simão)

Thalya, Tamires, Débora, Ilana, Carol Tavares, Brenda Pinheiro, Ana Carla (C), Laura Valverde, Dos Santos, Thayslane, Martina del Trecco.

BAHIA (Técnico: Felipe Freitas)

Yanne, Mila Santos, Nalon, Tchula (C), Ary, Angela, Vilma, Ju Oliveira, Cassia, Rhaizza e Wendy.

