O São Paulo encara o Corinthians nesta quarta-feira (24), às 18h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Brasil Feminina, no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP). A lateral Bruna Calderam valorizou os aprendizados recentes diante do rival e projetou um duelo equilibrado.

— A gente leva muitos aprendizados, tanto do jogo único em que conseguimos superar o Corinthians, quanto das partidas em que acabamos sendo superadas. Sabemos que serão jogos muito disputados e decididos nos detalhes. Por isso, queremos colocar em prática tudo o que aprendemos para sair vencedoras e conquistar a classificação para as semifinais da Copa do Brasil — disse a jogadora.

O fator arquibancada também foi lembrado pela lateral, que fez questão de chamar a torcida para acompanhar a partida. A torcida tricolor terá entrada gratuita pelo portão 6 do estádio.

— Ter a torcida ao nosso lado é fundamental. O apoio vindo das arquibancadas pode ser o nosso 12º jogador, nos incentivando e nos dando ainda mais força. Por ser um jogo único, sem volta, a margem para erro é muito menor, principalmente em um clássico. Enfrentar o Corinthians nunca é fácil, sabemos que será um confronto equilibrado e decidido nos detalhes, e contamos muito com a energia da nossa torcida para buscar a classificação — completou.

Como chega o São Paulo

O time comandado por Thiago Viana chega embalado após eliminar o Flamengo nas oitavas de final, com vitória por 1 a 0 no Morumbis. O gol da classificação foi marcado pela atacante Serrana. Agora, em jogo único, o Tricolor busca a vaga na semifinal diante do maior rival.

