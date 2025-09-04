Red Bull Bragantino e Corinthians entram em campo nesta quinta-feira (4), pela 8ª rodada do Paulistão Feminino, às 17h. A bola rola no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, e tem transmissão da Max, Space, CazeTV e Record News.

continua após a publicidade

O Massa Bruta precisa da vitória para se aproximar da zona de classificação. Atualmente, o time de Bragança está com oito pontos em seis partidas, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. O time titular é formado por Thalya; Ilana, Débora, Géssica e Carol Tavares; Brenda, Ana Carla, Catalina e Tamires; Thayslane e Do Santos.

O Corinthians, por sua vez, está com 18 pontos em sete partidas. A equipe lidera o Paulistão Feminino, com 85% de aproveitamento. De olho na final do Brasileirão Feminino, Lucas Piccinato optou por poupar a equipe e joga com Kemelli; Paulinha, Thaís Regina, Letícia Teles e Juliete; Juliana Passari, Ivana Fuso e Letícia Monteiro; Gisela Robledo, Eudimilla e Ariel Godoi.

continua após a publicidade

➡️ Em alta, atacante do RB Bragantino relembra momento difícil na carreira: ‘Pensei em dar um tempo’

Como funciona o torneio

A primeira fase é de pontos corridos, com 14 confrontos de turno e returno, e os quatro melhores colocados avançam para o mata-mata.

A fase eliminatória é disputada em dois jogos, com clubes de melhor campanha decidindo em casa.

As equipes que ficarem do 5º ao 8º lugar na primeira fase disputam a Copa Paulista de Futebol Feminino, torneio complementar à competição. Eles se juntam do 1º ao 4º lugar da Taça Paulistana de Futebol Feminino - 2025, totalizando oito clubes na disputa.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

RED BULL BRAGANTINO X CORINTHIANS

PAULISTÃO FEMININO - 8ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de agosto, às 17h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

📺 Onde assistir: Max, Space, CazeTV e Record News

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

CORINTHIANS: Kemelli; Paulinha, Thaís Regina, Letícia Teles e Juliete; Juliana Passari, Ivana Fuso e Letícia Monteiro; Gisela Robledo, Eudimilla e Ariel Godoi. Técnico: Lucas Piccinato.

continua após a publicidade

RED BULL BRAGANTINO: Thalya; Ilana, Débora, Géssica e Carol Tavares; Brenda, Ana Carla, Catalina e Tamires; Thayslane e Do Santos.