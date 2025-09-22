Bola de Ouro 2025: Lance! aponta melhor treinador do futebol feminino

A cerimônia da Bola de Ouro de 2025 acontece nesta segunda-feira (22), a partir das 16h, quando o mundo conhecerá o melhor treinador ou treinadora do mundo segundo a revista France Football. O Lance! votou nesta categoria e a de melhor jogadora, além de outras do masculino.

Esta é a primeira edição em que todos os prêmios recebidos pelos atletas da modalidade masculina, também serão recebidos pelas mulheres: Melhor Goleira, Melhor Jogadora Jovem e Melhor Goleadora. Até a 68ª edição, as únicas categorias que eram para ambas modalidades era a própria Bola de Ouro e o prêmio de Melhor Treinador(a).

🏆 Confira a votação do Lance! para levar a Bola de Ouro

Arthur Elias

Com quase metade dos votos, o treinador da Seleção Brasileira foi eleito o melhor do ano pelo Lance!. No comando do Brasil desde 2023, Arthur Elias teve um ano histórico em 2024 com a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris. Depois de uma primeira fase abaixo do esperado e com muitas críticas, deu uma nova cara ao time e desbancou França e Espanha nas quartas e semifinal.

Além disso, sob seu comando, o Brasil teve resultados importantes no ciclo para a Copa do Mundo de 2027, ao vencer os Estados Unidos e o Japão antes do início da Copa América. Na competição continental, a Seleção levou o nono título e manteve sua hegemonia.

Importante ainda destacar a renovação que Arthur promove na equipe, convocando jovens como Johnson e Dudinha. Apesar da importância inquestionável de Marta, o time hoje tem também Angelina como liderança em campo e novas protagonistas: Kerolin, Amanda Gutierres e Gio são alguns dos nomes em destaque.

Arthur Elias com a taça da Copa América Feminina (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

Sarina Wiegman

A treinadora da seleção inglesa aparece em segundo lugar. A holandesa fez história na Inglaterra ao conquistar o bicampeonato da Eurocopa Feminina. Em 2022, derrotou a Alemanha e, em 2025, desbancou a Espanha, levando o título nos pênaltis. Na Nation's League, no entanto, ficou em segundo na fase de grupos e não avançou no mata-mata.

Outros nomes do Bola de Ouro

Empatados em terceiro, Sonia Bompastor, do Chelsea e Renée Slegers, do Arsenal, dividem a posição. O Chelsea foi campeão inglês na temporada pela sexta vez consecutiva, enquanto o Arsenal conseguiu o feito histórico de superar o Barcelona na final da Champions League Feminina. Em último, ficou Justine Madugu, campeão da Copa Africana com a Nigéria.

