imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Bola de Ouro 2025: horário e onde assistir ao vivo à premiação da Revista France Football

Prêmio será entregue aos melhores da temporada 2024/25

bola de ouro
imagem cameraPrêmio Bola de Ouro (Foto: Reprodução/France Football)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/09/2025
11:40
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Revista France Football entregará a Bola de Ouro (Ballon d'Or) aos melhores da temporada 2024/25 nesta segunda-feira (22). A cerimônia será realizada às 16h (de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris, capital da França. Saiba onde assistir ao vivo!

A transmissão será realizada pela TNT, na TV fechada, e na HBO Max e no YouTube da TNT Sports, no serviço de streaming. ▶️Assista AO VIVO a HBO MAX!

O Brasil é um dos países que está presente em diversas categorias. Além de Raphinha e Vini Jr, candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo, Amanda Gutierres, Marta, Estêvão, Alisson o técnico Arthur Elias e o Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, são outros representantes brasileiros na premiação da Bola de Ouro.

📺 Onde assistir à Bola de Ouro (Ballon d'Or)

A premiação da Bola de Ouro (Ballon d'Or) será transmitida de maneira exclusiva pela TNT, na TV fechada, e na HBO Max e no Youtube da TNT Sports, pelo serviço de streaming.

📆 Horário, data e local da Bola de Ouro 2025

  • Local: Théâtre du Châtelet – Paris, França
  • Data: 22/09/2025
  • Horário: 16h (horário de Brasília)
  • Local: Théâtre du Châtelet, Paris, França

⚽ Quem são os indicados à Bola de Ouro 2025?

Melhor jogador

  1. Vini Jr. (Real Madrid)
  2. Raphinha (Barcelona)
  3. Dembélé (PSG)
  4. Donnarumma (PSG)
  5. Bellingham (Real Madrid)
  6. Doué (PSG)
  7. Dumfries (Inter de Milão)
  8. Guirassy (Borussia Dortmund)
  9. Haaland (Manchester City)
  10. Gyökeres(Sporting/Arsenal)
  11. Hakimi (PSG)
  12. Harry Kane (Bayern de Munique)
  13. Kvaratskhelia (PSG)
  14. Lewandowski (Barcelona)
  15. Mac Allister (Liverpool)
  16. Lautaro Matinez (Inter de Milão)
  17. Mctominay (Napoli)
  18. Mbappé (Real Madrid)
  19. Nuno Mendes (PSG)
  20. João Neves (PSG)
  21. Pedri (Barcelona)
  22. Cole Palmer (Chelsea)
  23. Michael Olise (Bayern de Munique)
  24. Declan Rice (Arsenal)
  25. Fabian Ruiz (PSG)
  26. Van Dijk (Liverpool)
  27. Salah (Liverpool)
  28. Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
  29. Vitinha (PSG)
  30. Lamine Yamal (Barcelona)

Melhor jogadora

  1. Marta (Orlando Pride)
  2. Amanda Gutierres (Palmeiras)
  3. Lucy Bronze (Chelsea)
  4. Barbra Banda (Orlando Pride)
  5. Aitana Bonmatí (Barcelona)
  6. Sandy Baltimore (Chelsea)
  7. Mariona Caldentey (Arsenal)
  8. Klara Buhl (Bayern de Munique)
  9. Sofia Cantore (Juventus)
  10. Steph Catley (Arsenal)
  11. Melchie Dumornay (Lyon)
  12. Temwa Chawinga (Kansas City Current)
  13. Emily Fox (Arsenal)
  14. Cristiana Girelli (Juventus)
  15. Esther Gonzalez (Gotham)
  16. Caroline Hansen (Barcelona)
  17. Patri Guijarro (Barcelona)
  18. Hannah Hampton (Chelsea)
  19. Pernille Harder (Bayern de Munique)
  20. Lindsey Heaps (Lyon)
  21. Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)
  22. Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)
  23. Ewa Pajor (Barcelona)
  24. Clara Mateo (Paris FC)
  25. Alessia Russo (Arsenal)
  26. Claudia Pina (Barcelona)
  27. Alexia Putellas (Barcelona)
  28. Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
  29. Caroline Weir (Real Madrid)
  30. Leah Williamson (Arsenal)

Troféu Yashin (melhor goleiro)

  1. Alisson (Liverpool)
  2. Yassine "Bono" Bounou (Al-Hilal)
  3. Lucas Chevalier (Lille)
  4. Thibaut Courtois (Real Madrid)
  5. Gianluigi Donnarumma (PSG)
  6. Dibu Martínez (Aston Villa)
  7. Jan Oblak (Atlético de Madrid)
  8. David Raya (Arsenal)
  9. Matz Sels (Nottingham Forest)
  10. Yann Sommer (Inter de Milão)

Troféu Yashin (melhor goleira)

  1. Hannah Hampton (Chelsea)
  2. Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
  3. Cata Coll (Barcelona)
  4. Chiamaka Nnadozie (Brighton)
  5. Daphie Van Domselaar (Arsenal)

Técnico do ano (masculino)

  1. Antonio Conte (Napoli)
  2. Luis Enrique (PSG)
  3. Hansi Flick (Barcelona)
  4. Enzo Maresca (Chelsea)
  5. Arne Slot (Liverpool)

Técnico do Ano (feminino)

  • Arthur Elias (Brasil)
  • Sonia Bompastor (Chelsea)
  • Justine Madugu (Nigéria)
  • Renée Slegers (Arsenal)
  • Sarina Wiegman (Inglaterra)
Arthur Elias comemora primeiro título pela Seleção Brasileira. (Lívia Villas Boas / CBF)
Arthur Elias ganhou o primeiro título pela Seleção Brasileira ao vencer a Copa América; técnico é um dos indicados à Bola de Ouro (Lívia Villas Boas / CBF)

Troféu Kopa (melhor jogador sub-21)

  • Estêvão (Palmeiras/Chelsea)
  • Pau Cubarsí (Barcelona)
  • Ayyoub Bouaddi (Lille)
  • Desiré Doué (PSG)
  • Dean Huijsen (Real Madrid)
  • Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
  • Rodrigo Mora (Porto)
  • João Neves (PSG)
  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Kenan Yildiz (Juventus)

Troféu Kopa (melhor jogadora sub-21)

  • Michelle Agyemang (Arsenal)
  • Linda Caicedo (Real Madrid)
  • Wieke Kaptein (Chelsea)
  • Claudia Martinez Ovando (Olimpia)
  • Vicky Lopez (Barcelona)

Clube do Ano (masculino)

  1. Botafogo
  2. Barcelona
  3. Chelsea
  4. Liverpool
  5. Paris Saint-Germain

Clube do Ano (feminino)

  • Barcelona
  • Lyon
  • Chelsea
  • Arsenal
  • Orlando Pride

