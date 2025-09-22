menu hamburguer
Futebol Feminino

Não deu! Marta fica de fora do Top-10 da Bola de Ouro; veja a posição da brasileira

Camisa 10 foi decisiva para título do Brasil na Copa América Feminina

Marta projeta Copa feminina no Brasil. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
imagem cameraMarta durante treino da Seleção Brasileira. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 22/09/2025
13:35
  • Matéria
A atacante Marta, estrela da Seleção Brasileira e do Orlando Pride, ficou em 12º lugar na lista do Bola de Ouro divulgada nesta segunda-feira (22).

A brasileira já foi eleita Melhor Jogadora do Mundo em seis oportunidades — cinco delas de forma consecutiva entre 2006 e 2010 e, depois, novamente em 2018. Esse troféu, diferente da Bola de Ouro, que só passou a premiar mulheres em 2018, ainda é um feito inalcançável: nenhum outro atleta superou sua marca.

Mesmo aos 39 anos, Marta segue mostrando protagonismo dentro de campo. Em 2025, segundo a plataforma Sofascore, disputou 29 jogos (23 como titular), marcou 6 gols e distribuiu 4 assistências, com participação direta em um gol a cada 201 minutos. Ela foi decisiva para a conquista da Copa América Feminina, em julho.

Melhores jogadoras do mundo no Bola de Ouro

Na corrida pelo Top 10 do Bola de Ouro Feminino, nomes de peso seguem firmes na disputa. A lista reúne a consistência defensiva de Lucy Bronze (Chelsea) e a qualidade técnica das meio-campistas do Barcelona Aitana Bonmatí, Patri Guijarro e Alexia Putellas, além da ascensão de Mariona Caldentey no Arsenal.

Também aparecem a segurança da goleira Hannah Hampton (Chelsea), a velocidade de Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal), o faro de gol de Ewa Pajor (Barcelona), a presença ofensiva de Alessia Russo (Arsenal) e o protagonismo da capitã Leah Williamson (Arsenal), todas com desempenho que as credencia a figurar entre as melhores do mundo.

Veja lista até o momento:

Foram divulgados 20 nomes, entre 11 e 30, com exceção das dez melhores atletas do mundo. O resultado final e a premiação acontecem nesta segunda (22), às 16h.

  1. 11 - Claudia Pina
  2. 12 - Marta (Orlando Pride)
  3. 13 - Caroline Graham Hansen
  4. 14 - Barbra Banda
  5. 15 - Sandy Baltimore
  6. 16 - Cristina Girelli
  7. 17 - Temwa Chawinga
  8. 18 - Melchie Dumornay
  9. 19 - Klara Buhl
  10. 20 - Pernille Harder
  11. 21 - Amanda Gutierres (Palmeiras)
  12. 22 - Esther Gonzalez
  13. 23 - Johanna Rytting Kaneryd
  14. 24 - Sofia Cantore
  15. 25 - Emily Fox
  16. 26 - Lindsey Heaps
  17. 27 - Clara Mateo
  18. 28 - Frida Leonhardsen-Maahun
  19. 29 - Steaph Catley
  20. 30 - Caroline Weir

