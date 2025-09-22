Não deu! Marta fica de fora do Top-10 da Bola de Ouro; veja a posição da brasileira
Camisa 10 foi decisiva para título do Brasil na Copa América Feminina
- Matéria
- Mais Notícias
A atacante Marta, estrela da Seleção Brasileira e do Orlando Pride, ficou em 12º lugar na lista do Bola de Ouro divulgada nesta segunda-feira (22).
Relacionadas
- Futebol Feminino
Marta já ganhou a Bola de Ouro? Veja prêmios individuais da brasileira
Futebol Feminino22/09/2025
- Futebol Feminino
Artilheira do time de Marta sofre lesão e está fora da temporada da NWSL
Futebol Feminino24/08/2025
- Futebol Feminino
Time de Marta anuncia maior transferência da história do futebol feminino
Futebol Feminino21/08/2025
A brasileira já foi eleita Melhor Jogadora do Mundo em seis oportunidades — cinco delas de forma consecutiva entre 2006 e 2010 e, depois, novamente em 2018. Esse troféu, diferente da Bola de Ouro, que só passou a premiar mulheres em 2018, ainda é um feito inalcançável: nenhum outro atleta superou sua marca.
Mesmo aos 39 anos, Marta segue mostrando protagonismo dentro de campo. Em 2025, segundo a plataforma Sofascore, disputou 29 jogos (23 como titular), marcou 6 gols e distribuiu 4 assistências, com participação direta em um gol a cada 201 minutos. Ela foi decisiva para a conquista da Copa América Feminina, em julho.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Melhores jogadoras do mundo no Bola de Ouro
Na corrida pelo Top 10 do Bola de Ouro Feminino, nomes de peso seguem firmes na disputa. A lista reúne a consistência defensiva de Lucy Bronze (Chelsea) e a qualidade técnica das meio-campistas do Barcelona Aitana Bonmatí, Patri Guijarro e Alexia Putellas, além da ascensão de Mariona Caldentey no Arsenal.
Também aparecem a segurança da goleira Hannah Hampton (Chelsea), a velocidade de Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal), o faro de gol de Ewa Pajor (Barcelona), a presença ofensiva de Alessia Russo (Arsenal) e o protagonismo da capitã Leah Williamson (Arsenal), todas com desempenho que as credencia a figurar entre as melhores do mundo.
➡️ Bola de Ouro 2025: Lance! aponta melhor jogadora do mundo
Veja lista até o momento:
Foram divulgados 20 nomes, entre 11 e 30, com exceção das dez melhores atletas do mundo. O resultado final e a premiação acontecem nesta segunda (22), às 16h.
- 11 - Claudia Pina
- 12 - Marta (Orlando Pride)
- 13 - Caroline Graham Hansen
- 14 - Barbra Banda
- 15 - Sandy Baltimore
- 16 - Cristina Girelli
- 17 - Temwa Chawinga
- 18 - Melchie Dumornay
- 19 - Klara Buhl
- 20 - Pernille Harder
- 21 - Amanda Gutierres (Palmeiras)
- 22 - Esther Gonzalez
- 23 - Johanna Rytting Kaneryd
- 24 - Sofia Cantore
- 25 - Emily Fox
- 26 - Lindsey Heaps
- 27 - Clara Mateo
- 28 - Frida Leonhardsen-Maahun
- 29 - Steaph Catley
- 30 - Caroline Weir
- Matéria
- Mais Notícias