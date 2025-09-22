Bola de Ouro 2025: Lance! aponta melhor jogadora do mundo

A cerimônia da Bola de Ouro de 2025 acontece nesta segunda-feira (22), a partir das 16h, quando o mundo conhecerá a melhor jogadora do mundo segundo a revista France Football. O Lance! votou nesta categoria e a de melhor treinador no futebol feminino, além de outras do masculino.

Esta é a primeira edição em que todos os prêmios recebidos pelos atletas da modalidade masculina, também serão recebidos pelas mulheres: Melhor Goleira, Melhor Jogadora Jovem e Melhor Goleadora. Até a 68ª edição, as únicas categorias que eram para ambas modalidades era a própria Bola de Ouro e o prêmio de Melhor Treinador(a).

Na votação original, os jornalistas escolhem um top-10, que recebem pontos correspondentes à posição. O Lance! definiu um top-3, aplicando a pontuação de 15 para a primeira, 12 para a segunda e 10 para a terceira.

🏆 Confira a votação do Lance! para melhor jogadora

Aitana Bonmati

A votação aponta para um "tricampeonato" de Aitana Bonmati. A craque do Barcelona e da Seleção Espanhola somou 216 pontos. Na temporada de 2024/2025, conquistou o título da Liga F e da Copa da Rainha, além do vice na Champions League Feminina. Com a Seleção Espanhola, ficou em segundo na Eurocopa Feminina e conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos de Paris.

Individualmente, foi eleita a melhor jogadora da Euro, apesar de ter perdido um dos pênaltis na final. Na Champions, foi a jogadora com mais assistências (5), somando oito participações em gol.

(Foto: Divulgação/Barcelona)

Marta

Depois, com 178 pontos, vem Rainha Marta. Com o Orlando Pride, conquistou o primeiro título da história do time na NWSL, além de ter terminado a primeira fase na liderança, levando também o Championship Shield. Pela grande campanha, concorreu com a companheira de time, Barbra Banda, pelo prêmio de MVP, mas a nigeriana, que fez o gol decisivo na final, levou a melhor. Foi também vice-artilheira do Pride com 11 gols, atrás de Banda, que teve 17.

Com a Seleção Brasileira, Marta foi peça importante na conquista da para Olímpica em Paris e decisiva para o nono título da Copa América Feminina, sendo eleita a melhor jogadora. A camisa 10 marcou dois gols na final e levou a decisão para os pênaltis, culminando com a vitória brasileira.

Marta é eleita melhor jogadora da Copa América (Foto: Rodrigo Buendia/AFP)

Alexia Putellas

Encostada em Marta, Alexia Putellas somou 160 pontos. A jogadora histórica do Barça e da Espanha esteve ao lado de Bonmati nas conquistas e vice-campeonatos da temporada passada.

Individualmente, foi a vice-artilheira da Liga F com 16 gols, atrás de Ewa Pajor, também do clube catalão, e liderou a artilharia da competição com 11 passes para gol, segundo o Sofascore. Na Euro, também foi a líder em assistências, com quatro, vice-artilheira da competição.

Alexia Putellas levou a Bola de Ouro em 2021 e 2022 (Foto: Franck Fiffe/AFP)

Critérios usados no Bola de Ouro

A premiação avalia o rendimento no período da temporada europeia - do segundo semestre de um ano ao primeiro semestre do ano seguinte -, uma das mudanças postas em prática desde março de 2022. Para escolher o vencedor, 30 jogadores são nomeados para a Bola de Ouro, e seus nomes são submetidos à votação. Os votantes são jornalistas: 100 para o prêmio masculino e 50 para o feminino.

Cada país que figura no top 50 do ranking da Fifa (top-100 no masculino) tem um jornalista representante que vota no vencedor do prêmio individual mais prestigiado do futebol mundial. Cada jornalista elege um top 10, e cada posição na lista concede pontos ao jogador escolhido. O atleta que acumular mais pontos é nomeado vencedor da Bola de Ouro.

Três critérios hierárquicos são considerados pelos votantes. Em primeiro lugar, o desempenho individual e o impacto decisivo do jogador. Em segundo, os feitos coletivos e os títulos conquistados. Por fim, a elegância e o fair play. O critério que levava em conta toda a carreira do atleta foi removido do processo de votação a partir da edição de 2024.

