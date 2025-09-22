menu hamburguer
Futebol Feminino

Bola de Ouro 2025: Lance! aponta melhor jogadora do mundo

Cerimônia acontecerá nesta segunda-feira (22), às 16h (de Brasília)

Aitana Bonmatí foi eleita a Bola de Ouro do futebol feminino
imagem cameraAitana Bonmatí foi eleita a Bola de Ouro do futebol feminino (Foto: Franck Fife/AFP)
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/09/2025
13:04
  • Matéria
  • Mais Notícias

A cerimônia da Bola de Ouro de 2025 acontece nesta segunda-feira (22), a partir das 16h, quando o mundo conhecerá a melhor jogadora do mundo segundo a revista France Football. O Lance! votou nesta categoria e a de melhor treinador no futebol feminino, além de outras do masculino.

Esta é a primeira edição em que todos os prêmios recebidos pelos atletas da modalidade masculina, também serão recebidos pelas mulheres: Melhor Goleira, Melhor Jogadora Jovem e Melhor Goleadora. Até a 68ª edição, as únicas categorias que eram para ambas modalidades era a própria Bola de Ouro e o prêmio de Melhor Treinador(a).

Na votação original, os jornalistas escolhem um top-10, que recebem pontos correspondentes à posição. O Lance! definiu um top-3, aplicando a pontuação de 15 para a primeira, 12 para a segunda e 10 para a terceira.

🏆 Confira a votação do Lance! para melhor jogadora

Aitana Bonmati

A votação aponta para um "tricampeonato" de Aitana Bonmati. A craque do Barcelona e da Seleção Espanhola somou 216 pontos. Na temporada de 2024/2025, conquistou o título da Liga F e da Copa da Rainha, além do vice na Champions League Feminina. Com a Seleção Espanhola, ficou em segundo na Eurocopa Feminina e conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos de Paris.

Individualmente, foi eleita a melhor jogadora da Euro, apesar de ter perdido um dos pênaltis na final. Na Champions, foi a jogadora com mais assistências (5), somando oito participações em gol.

Aitana Bonmatí concorre ao Bola de Ouro
(Foto: Divulgação/Barcelona)

Marta

Depois, com 178 pontos, vem Rainha Marta. Com o Orlando Pride, conquistou o primeiro título da história do time na NWSL, além de ter terminado a primeira fase na liderança, levando também o Championship Shield. Pela grande campanha, concorreu com a companheira de time, Barbra Banda, pelo prêmio de MVP, mas a nigeriana, que fez o gol decisivo na final, levou a melhor. Foi também vice-artilheira do Pride com 11 gols, atrás de Banda, que teve 17.

Com a Seleção Brasileira, Marta foi peça importante na conquista da para Olímpica em Paris e decisiva para o nono título da Copa América Feminina, sendo eleita a melhor jogadora. A camisa 10 marcou dois gols na final e levou a decisão para os pênaltis, culminando com a vitória brasileira.

Marta concorre ao prêmio de melhor jogadora no Bola de Ouro
Marta é eleita melhor jogadora da Copa América (Foto: Rodrigo Buendia/AFP)

Alexia Putellas

Encostada em Marta, Alexia Putellas somou 160 pontos. A jogadora histórica do Barça e da Espanha esteve ao lado de Bonmati nas conquistas e vice-campeonatos da temporada passada.

Individualmente, foi a vice-artilheira da Liga F com 16 gols, atrás de Ewa Pajor, também do clube catalão, e liderou a artilharia da competição com 11 passes para gol, segundo o Sofascore. Na Euro, também foi a líder em assistências, com quatro, vice-artilheira da competição.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Alexia Putellas leva a Bola de Ouro
Alexia Putellas levou a Bola de Ouro em 2021 e 2022 (Foto: Franck Fiffe/AFP)

Critérios usados no Bola de Ouro

A premiação avalia o rendimento no período da temporada europeia - do segundo semestre de um ano ao primeiro semestre do ano seguinte -, uma das mudanças postas em prática desde março de 2022. Para escolher o vencedor, 30 jogadores são nomeados para a Bola de Ouro, e seus nomes são submetidos à votação. Os votantes são jornalistas: 100 para o prêmio masculino e 50 para o feminino.

Cada país que figura no top 50 do ranking da Fifa (top-100 no masculino) tem um jornalista representante que vota no vencedor do prêmio individual mais prestigiado do futebol mundial. Cada jornalista elege um top 10, e cada posição na lista concede pontos ao jogador escolhido. O atleta que acumular mais pontos é nomeado vencedor da Bola de Ouro.

Três critérios hierárquicos são considerados pelos votantes. Em primeiro lugar, o desempenho individual e o impacto decisivo do jogador. Em segundo, os feitos coletivos e os títulos conquistados. Por fim, a elegância e o fair play. O critério que levava em conta toda a carreira do atleta foi removido do processo de votação a partir da edição de 2024.

Indicadas ao Bola de Ouro

  1. Marta (Orlando Pride)
  2. Amanda Gutierres (Palmeiras)
  3. Lucy Bronze (Chelsea)
  4. Barbra Banda (Orlando Pride)
  5. Aitana Bonmatí (Barcelona)
  6. Sandy Baltimore (Chelsea)
  7. Mariona Caldentey (Arsenal)
  8. Klara Buhl (Bayern de Munique)
  9. Sofia Cantore (Juventus)
  10. Steph Catley (Arsenal)
  11. Melchie Dumornay (Lyon)
  12. Temwa Chawinga (Kansas City Current)
  13. Emily Fox (Arsenal)
  14. Cristiana Girelli (Juventus)
  15. Esther Gonzalez (Gotham)
  16. Caroline Hansen (Barcelona)
  17. Patri Guijarro (Barcelona)
  18. Hannah Hampton (Chelsea)
  19. Pernille Harder (Bayern de Munique)
  20. Lindsey Heaps (Lyon)
  21. Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)
  22. Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)
  23. Ewa Pajor (Barcelona)
  24. Clara Mateo (Paris FC)
  25. Alessia Russo (Arsenal)
  26. Claudia Pina (Barcelona)
  27. Alexia Putellas (Barcelona)
  28. Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
  29. Caroline Weir (Real Madrid)
  30. Leah Williamson (Arsenal)

