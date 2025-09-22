Bola de Ouro 2025: Lance! aponta melhor jogadora do mundo
Cerimônia acontecerá nesta segunda-feira (22), às 16h (de Brasília)
A cerimônia da Bola de Ouro de 2025 acontece nesta segunda-feira (22), a partir das 16h, quando o mundo conhecerá a melhor jogadora do mundo segundo a revista France Football. O Lance! votou nesta categoria e a de melhor treinador no futebol feminino, além de outras do masculino.
Esta é a primeira edição em que todos os prêmios recebidos pelos atletas da modalidade masculina, também serão recebidos pelas mulheres: Melhor Goleira, Melhor Jogadora Jovem e Melhor Goleadora. Até a 68ª edição, as únicas categorias que eram para ambas modalidades era a própria Bola de Ouro e o prêmio de Melhor Treinador(a).
Na votação original, os jornalistas escolhem um top-10, que recebem pontos correspondentes à posição. O Lance! definiu um top-3, aplicando a pontuação de 15 para a primeira, 12 para a segunda e 10 para a terceira.
🏆 Confira a votação do Lance! para melhor jogadora
Aitana Bonmati
A votação aponta para um "tricampeonato" de Aitana Bonmati. A craque do Barcelona e da Seleção Espanhola somou 216 pontos. Na temporada de 2024/2025, conquistou o título da Liga F e da Copa da Rainha, além do vice na Champions League Feminina. Com a Seleção Espanhola, ficou em segundo na Eurocopa Feminina e conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos de Paris.
Individualmente, foi eleita a melhor jogadora da Euro, apesar de ter perdido um dos pênaltis na final. Na Champions, foi a jogadora com mais assistências (5), somando oito participações em gol.
Marta
Depois, com 178 pontos, vem Rainha Marta. Com o Orlando Pride, conquistou o primeiro título da história do time na NWSL, além de ter terminado a primeira fase na liderança, levando também o Championship Shield. Pela grande campanha, concorreu com a companheira de time, Barbra Banda, pelo prêmio de MVP, mas a nigeriana, que fez o gol decisivo na final, levou a melhor. Foi também vice-artilheira do Pride com 11 gols, atrás de Banda, que teve 17.
Com a Seleção Brasileira, Marta foi peça importante na conquista da para Olímpica em Paris e decisiva para o nono título da Copa América Feminina, sendo eleita a melhor jogadora. A camisa 10 marcou dois gols na final e levou a decisão para os pênaltis, culminando com a vitória brasileira.
Alexia Putellas
Encostada em Marta, Alexia Putellas somou 160 pontos. A jogadora histórica do Barça e da Espanha esteve ao lado de Bonmati nas conquistas e vice-campeonatos da temporada passada.
Individualmente, foi a vice-artilheira da Liga F com 16 gols, atrás de Ewa Pajor, também do clube catalão, e liderou a artilharia da competição com 11 passes para gol, segundo o Sofascore. Na Euro, também foi a líder em assistências, com quatro, vice-artilheira da competição.
Critérios usados no Bola de Ouro
A premiação avalia o rendimento no período da temporada europeia - do segundo semestre de um ano ao primeiro semestre do ano seguinte -, uma das mudanças postas em prática desde março de 2022. Para escolher o vencedor, 30 jogadores são nomeados para a Bola de Ouro, e seus nomes são submetidos à votação. Os votantes são jornalistas: 100 para o prêmio masculino e 50 para o feminino.
Cada país que figura no top 50 do ranking da Fifa (top-100 no masculino) tem um jornalista representante que vota no vencedor do prêmio individual mais prestigiado do futebol mundial. Cada jornalista elege um top 10, e cada posição na lista concede pontos ao jogador escolhido. O atleta que acumular mais pontos é nomeado vencedor da Bola de Ouro.
Três critérios hierárquicos são considerados pelos votantes. Em primeiro lugar, o desempenho individual e o impacto decisivo do jogador. Em segundo, os feitos coletivos e os títulos conquistados. Por fim, a elegância e o fair play. O critério que levava em conta toda a carreira do atleta foi removido do processo de votação a partir da edição de 2024.
Indicadas ao Bola de Ouro
- Marta (Orlando Pride)
- Amanda Gutierres (Palmeiras)
- Lucy Bronze (Chelsea)
- Barbra Banda (Orlando Pride)
- Aitana Bonmatí (Barcelona)
- Sandy Baltimore (Chelsea)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Klara Buhl (Bayern de Munique)
- Sofia Cantore (Juventus)
- Steph Catley (Arsenal)
- Melchie Dumornay (Lyon)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current)
- Emily Fox (Arsenal)
- Cristiana Girelli (Juventus)
- Esther Gonzalez (Gotham)
- Caroline Hansen (Barcelona)
- Patri Guijarro (Barcelona)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Pernille Harder (Bayern de Munique)
- Lindsey Heaps (Lyon)
- Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)
- Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)
- Ewa Pajor (Barcelona)
- Clara Mateo (Paris FC)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Claudia Pina (Barcelona)
- Alexia Putellas (Barcelona)
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
- Caroline Weir (Real Madrid)
- Leah Williamson (Arsenal)
