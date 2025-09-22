Bola de Ouro é nesta segunda; veja os indicados e todos os detalhes da premiação
Brasil terá representantes no prêmio entregue pela Revista France Football
- Matéria
- Mais Notícias
A Bola de Ouro será revelada nesta segunda-feira (22), em Paris, e vai coroar os melhores jogadores da temporada 2024/25. A cerimônia, que acontecerá no Théâtre du Châtelet a partir das 16h (de Brasília), contará com a presença dos principais craques do futebol mundial, e terá prêmios destinados para melhor jogador, melhor jogadora, goleiro, jovem revelação, clube do ano e mais.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Com oito indicados, PSG terá jogo no mesmo horário da Bola de Ouro
Futebol Internacional21/09/2025
- Futebol Internacional
Bola de Ouro 2025: horário e onde assistir ao vivo à premiação da Revista France Football
Futebol Internacional21/09/2025
- Fora de Campo
Saiba quem é o único brasileiro com poder de voto na Bola de Ouro
Fora de Campo21/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Lance! preparou um guia para você ficar por dentro da Bola de Ouro com os indicados, favoritos ao prêmio e todo os detalhes da premiação entregue pela Revista France Football.
🗓️ Horário, data e local da Bola de Ouro 2025?
A cerimônia da Bola de Ouro 2025 acontece nesta segunda-feira, 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. O evento está marcado para começar às 16h (de Brasília), e terá transmissão exclusiva da TNT. ▶️Saiba onde assistir.
💡 Novidade em 2025 e critérios usados
Na edição de 2025, haverá uma novidade: será a primeira vez que todos os prêmios recebidos pelos atletas da modalidade masculina, também serão recebidos pelas mulheres - Melhor Goleira, Melhor Jogadora Jovem e Melhor Goleadora. Até a 68ª edição, as únicas categorias que eram para ambas modalidades era a própria Bola de Ouro e o prêmio de Melhor Treinador(a) Feminino.
A premiação avalia o rendimento no período da temporada europeia - do segundo semestre de um ano ao primeiro semestre do ano seguinte -, uma das mudanças postas em prática desde março de 2022. Para escolher o vencedor, 30 jogadores são nomeados para a Bola de Ouro, e seus nomes são submetidos à votação. Os votantes são jornalistas: 100 para o prêmio masculino e 50 para o feminino.
Cada país que figura no top 100 do ranking da Fifa (top 50 para a categoria feminina) tem um jornalista representante que vota no vencedor do prêmio individual mais prestigiado do futebol mundial. Cada jornalista elege um top 10, e cada posição na lista concede pontos ao jogador escolhido. O atleta que acumular mais pontos é nomeado vencedor da Bola de Ouro.
Três critérios hierárquicos são considerados pelos votantes. Em primeiro lugar, o desempenho individual e o impacto decisivo do jogador. Em segundo, os feitos coletivos e os títulos conquistados. Por fim, a elegância e o fair play. O critério que levava em conta toda a carreira do atleta foi removido do processo de votação a partir da edição de 2024.
👀Detalhe do especialista!
Em recente entrevista, o editor-chefe da Revista France Football, Vincent Garcia, fez algumas revelações sobre os critérios para a escolha dos melhores da temporada.
— Sou o único que conhece o vencedor da Bola de Ouro. Os critérios para ganhar este prêmio são: desempenhos individuais, atuações decisivas e impressionantes, títulos conquistados, jogo limpo e comportamento dentro e fora de campo.
- Desempenho individuais
- Atuações decisivas e impressionantes
- Títulos conquistados
- Fair Play
- Comportamento dentro e fora de campo
⚽ Quem são os indicados à Bola de Ouro 2025?
Melhor jogador
- Vini Jr. (Real Madrid)
- Raphinha (Barcelona)
- Dembélé (PSG)
- Donnarumma (PSG)
- Bellingham (Real Madrid)
- Doué (PSG)
- Dumfries (Inter de Milão)
- Guirassy (Borussia Dortmund)
- Haaland (Manchester City)
- Gyökeres(Sporting/Arsenal)
- Hakimi (PSG)
- Harry Kane (Bayern de Munique)
- Kvaratskhelia (PSG)
- Lewandowski (Barcelona)
- Mac Allister (Liverpool)
- Lautaro Matinez (Inter de Milão)
- Mctominay (Napoli)
- Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (PSG)
- João Neves (PSG)
- Pedri (Barcelona)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Michael Olise (Bayern de Munique)
- Declan Rice (Arsenal)
- Fabian Ruiz (PSG)
- Van Dijk (Liverpool)
- Salah (Liverpool)
- Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
- Vitinha (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
Melhor jogadora
- Marta (Orlando Pride)
- Amanda Gutierres (Palmeiras)
- Lucy Bronze (Chelsea)
- Barbra Banda (Orlando Pride)
- Aitana Bonmatí (Barcelona)
- Sandy Baltimore (Chelsea)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Klara Buhl (Bayern de Munique)
- Sofia Cantore (Juventus)
- Steph Catley (Arsenal)
- Melchie Dumornay (Lyon)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current)
- Emily Fox (Arsenal)
- Cristiana Girelli (Juventus)
- Esther Gonzalez (Gotham)
- Caroline Hansen (Barcelona)
- Patri Guijarro (Barcelona)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Pernille Harder (Bayern de Munique)
- Lindsey Heaps (Lyon)
- Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)
- Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)
- Ewa Pajor (Barcelona)
- Clara Mateo (Paris FC)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Claudia Pina (Barcelona)
- Alexia Putellas (Barcelona)
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
- Caroline Weir (Real Madrid)
- Leah Williamson (Arsenal)
Troféu Yashin (melhor goleiro)
- Alisson (Liverpool)
- Yassine "Bono" Bounou (Al-Hilal)
- Lucas Chevalier (Lille)
- Thibaut Courtois (Real Madrid)
- Gianluigi Donnarumma (PSG)
- Dibu Martínez (Aston Villa)
- Jan Oblak (Atlético de Madrid)
- David Raya (Arsenal)
- Matz Sels (Nottingham Forest)
- Yann Sommer (Inter de Milão)
Troféu Yashin (melhor goleira)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
- Cata Coll (Barcelona)
- Chiamaka Nnadozie (Brighton)
- Daphie Van Domselaar (Arsenal)
Técnico do ano (masculino)
- Antonio Conte (Napoli)
- Luis Enrique (PSG)
- Hansi Flick (Barcelona)
- Enzo Maresca (Chelsea)
- Arne Slot (Liverpool)
Técnico do Ano (feminino)
- Arthur Elias (Brasil)
- Sonia Bompastor (Chelsea)
- Justine Madugu (Nigéria)
- Renée Slegers (Arsenal)
- Sarina Wiegman (Inglaterra)
Troféu Kopa (melhor jogador sub-21)
- Estêvão (Palmeiras/Chelsea)
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Ayyoub Bouaddi (Lille)
- Desiré Doué (PSG)
- Dean Huijsen (Real Madrid)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
- Rodrigo Mora (Porto)
- João Neves (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Kenan Yildiz (Juventus)
Troféu Kopa (melhor jogadora sub-21)
- Michelle Agyemang (Arsenal)
- Linda Caicedo (Real Madrid)
- Wieke Kaptein (Chelsea)
- Claudia Martinez Ovando (Olimpia)
- Vicky Lopez (Barcelona)
Clube do Ano (masculino)
- Botafogo
- Barcelona
- Chelsea
- Liverpool
- Paris Saint-Germain
Clube do Ano (feminino)
- Barcelona
- Lyon
- Chelsea
- Arsenal
- Orlando Pride
💰O vencedor da Bola de Ouro ganha prêmio em dinheiro?
Não existe premiação em dinheiro diretamente vinculada ao troféu. No entanto, jogadores podem receber bônus contratuais e valorização no mercado após a conquista - que não é dado pela Revista France Football.
📊 Favoritos ao título masculino
Entre os nomes mais cotados para vencer a Bola de Ouro 2025 de melhor jogador do futebol masculino estão:
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Raphinha (Barcelona)
- Vitinha (PSG)
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias