Bola de Ouro 2025: Lance! aponta vencedor do Troféu Yashin
Cerimônia acontecerá nesta segunda-feira (22), às 16h (de Brasília)
A 69ª edição da cerimônia da Bola de Ouro, organizada pela revista France Football, será revelada nesta segunda-feira (22), no Théâtre du Châtelet, em Paris, a partir das 16h (de Brasília). O Lance! antecipou seus palpites para os principais troféus da noite, incluindo o grande vencedor da Bola de Ouro.
Entre os 13 troféus da noite, o Lance! elegeu os seis mais importantes, que são o Melhor Jogador, Melhor Jogadora, Troféu Kopa, Treinador do Ano (feminino), treinador do ano (masculino) e Trófeu Yashin. Confira os votos relacionados ao melhor goleiro da temporada:
🧤 Trófeu Yashin (Melhor Goleiro):
- Gianluigi Donnaruma (PSG/Manchester City) - 64,5% dos votos
- Alisson (Liverpool) - 12,9% dos votos
- Thibaut Courtois (Real Madrid) - 12,9% dos votos
- Yann Sommer (Inter de Milão) - 6,5% dos votos
- Jan Oblak (Atlético de Madrid) - 3,2% dos votos
Donnarumma é apontado como favorito ao Troféu Yashin na Bola de Ouro 2025 após ser decisivo na conquista inédita da Champions League pelo PSG, além de liderar a equipe na tríplice coroa. Atualmente, o goleiro italiano defende o Manchester City, que acertou sua contratação na última janela de transferências por R$ 162 milhões, incluindo bônus por metas, por um contrato de longa duração.
Donnarumma já venceu o Troféu Yashin em sua carreira. Em 2021, na segunda edição do prêmio de melhor goleiro do ano, ele foi um dos principais nomes da conquista da Itália na Eurocopa de 2020, sendo eleito o melhor jogador da competição.
A primeira edição do troféu foi entregue em 2019, para premiar o melhor goleiro de cada temporada. Desde então, os vencedores foram Alisson (2019), Donnarumma (2021), Courtois (2022) e Dibu Martínez (2023 e 2024).
