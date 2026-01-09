Apresentada ao Palmeiras, Bia Zaneratto fala sobre parceria com Ary Borges

Durante a coletiva de apresentação desta sexta-feira (9), Bia Zaneratto, camisa 10 do Palmeiras comentou o anúncio de Ary Borges no Angel City, da NWSL, a liga norte-americana, e relembrou a parceria construída entre as duas no Alviverde e na Seleção Brasileira.

As duas jogaram juntas pelo Verdão entre 2021 e 2023, período em que Ary se consolidou como uma das principais meio-campistas do país e Bia foi protagonista ofensiva da equipe. A sintonia também se repetiu com a camisa da Seleção, onde dividiram convocações e competições em ciclos recentes.

A atacante elogiou a energia da meio-campista e lamentou, ao menos por agora, não poder reeditar a dupla no clube paulista.

— Eu gostaria muito de fazer essa duplinha com ela também nesse momento, mas ela ainda tem outros planos. A gente trocou mensagem, ela postou nas redes sociais, mostrou felicidade com o meu retorno. A Ary tem uma energia que poucas pessoas têm, é alguém que todo mundo gostaria de ter por perto, como amiga e como jogadora — descreveu Bia.

Zaneratto não esconde desejo de atuar com Ary no Palmeiras

Aos 26 anos, Ary Borges chega ao Angel City após passagem pelo Racing Louisville, também da NWSL. Antes disso, construiu uma trajetória marcante no Palmeiras, onde foi campeã e viveu algumas das temporadas mais produtivas da carreira, com números expressivos de gols e protagonismo no meio-campo. Pela Seleção Brasileira, soma 49 jogos e oito gols, além de títulos como a Copa América.

Bia ainda deixou aberta a possibilidade de um reencontro futuro, exaltando o impacto da meio-campista no ambiente de grupo.

— Espero que logo ela possa voltar pra gente estar todo mundo junto. É uma jogadora incrível e alguém muito especial — disse.