Futebol Feminino

Bia Zaneratto, Ary Borges… Jogadoras da Seleção Brasileira comemoram título do Palmeiras

Jogo foi na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Giselly Correa Barata
Araraquara (SP)
Dia 20/11/2025
22:16
Atualizado há 2 minutos
Bia Zaneratto na torcida do Palmeiras contra a Ferroviária. (Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF)
Bia Zaneratto na torcida do Palmeiras contra a Ferroviária. (Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF)
A Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), foi palco da final da Copa do Brasil Feminina, de volta ao calendário após hiato de oito anos. Nas arquibancadas e camarotes, 3.602 torcedores acompanharam a vitória do Palmeiras por 4 a 2, com algumas presenças marcantes.

O clima em Araraquara

Ao fim do apito, crianças e adolescentes torcedores de Ferroviária e Palmeiras pediam selfies e expressavam admiração por jogadoras como Natalia Vendito, Tainá Maranhão, Amanda Gutierres, Pati Maldaner, Julia Beatriz... E aplaudiram, das campeãs às vices.

Araraquara, cidade do interior paulista e casa da Ferroviária, bicampeã da Libertadores Feminina, teve uma tarde de clima quente, beirando os 30 graus, como também calorosa.

Da Amarelinha à Fonte Nova

Nomes notáveis do futebol feminino também compareceram, como a atacante Bia Zaneratto, segunda maior artilheira da história do Palmeiras feminino e jogadora do Kansas City. A 'Imperatriz', como ficou conhecida pela torcida alviverde, comemorou o título inédito e recebeu gritos de 'volta', que ecoaram das jogadoras palmeirenses aos torcedores.

Ary Borges também esteve presente em Araraquara. Recém convocada por Arthur Elias, a atleta, que está de férias, também foi prestigiar suas ex-companheiras. E matou a saudade do futebol brasileiro, cenário que se despediu em 2022, quando migrou para o futebol norte-americano.

Ary Borges torce para o Palmeiras na final da Copa do Brasil Feminina. (Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF)
Ary Borges torce para o Palmeiras na final da Copa do Brasil Feminina. (Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF)

O evento também contou com autoridades como o presidente da CBF, Samir Xaud, Reinaldo Carneiro Bastos (FPF), Filippo Bertolucci, da SAF Ferroviária, e Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

Do lado grená, o destaque foi Aline Gomes, do NC Courage, que da arquibancada torceu, fez fotos com torcedores e deu entrevistas. Ao Lance!, ela falou sobre o carinho pela Ferroviária e diferenças entre a modalidade no Brasil e nos Estados Unidos.

Aline Gomes acompanha Ferroviária x Palmeiras pela Copa do Brasil Feminina. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)
Aline Gomes acompanha Ferroviária x Palmeiras pela Copa do Brasil Feminina. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)

