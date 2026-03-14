Gol de Jhonson encerra jejum de 111 dias e técnica do Corinthians fala em 'resgate' de atletas
Atacante não balançava as redes desde novembro de 2025
Jhonson voltou a marcar pelo Corinthians após 111 dias no Derby diante do Palmeiras, disputado na noite desta sexta-feira (13), na Arena Barueri, pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. A atacante abriu o placar logo no início da partida, mas as Brabas acabaram derrotadas por 3 a 2 no clássico paulista.
Titular sob o comando da técnica Emily Lima, Jhonson precisou de poucos minutos para deixar sua marca. Aos seis minutos do primeiro tempo, Gabi Zanotti encontrou a camisa 40 em profundidade. A atacante arrancou em velocidade, superou a marcação e finalizou na saída da goleira Kate Tapia para colocar o Corinthians em vantagem.
O gol colocou fim a um jejum que durava desde 22 de novembro de 2025, quando Jhonson marcou duas vezes na vitória do Corinthians sobre o São Paulo. Desde então, a jogadora não havia voltado a marcar, mesmo participando de partidas importantes na reta final da temporada passada.
A atacante de 20 anos, nascida em Londrina (PR), a jovem disputou 40 partidas e marcou 14 gols em 2025. Após a partida, a técnica Emily Lima destacou o trabalho da comissão técnica para recuperar a confiança da atleta. Segundo a treinadora, o processo envolve conversas constantes e acompanhamento próximo das jogadoras, dentro e fora de campo.
— Hoje o Corinthians tem um staff muito completo e essa comunicação é diária. A nossa psicóloga está no campo o tempo inteiro e nos ajuda muito também com as questões extracampo. A gente recebe muitos feedbacks e conversa bastante com as atletas — explicou.
Emily também ressaltou o potencial da atacante e afirmou que a comissão técnica tem buscado recolocar a jogadora em um ambiente de confiança.
— A Jhonson é uma jogadora que tem um potencial muito grande. A gente só precisa colocá-la no lugar certo e no momento certo. Nessas duas semanas que estamos à frente do Corinthians conversamos muito com ela, demos feedbacks e fomos entendendo qual era o melhor caminho — disse.
A treinadora ainda reforçou que recuperar jogadoras faz parte da filosofia de trabalho da comissão.
— É um perfil nosso resgatar jogadoras e não deixá-las para trás. A gente precisa olhar a atleta também como ser humano, porque isso pode mudar muita coisa na confiança. Temos confiança nela e não podemos perder uma jogadora como a Jhonson. Ela mostrou hoje o que pode fazer e ainda tem muito a entregar ao Corinthians — completou.
Perguntei à Emily Lima sobre Jhonson, titular no jogo de hoje (e que voltou a marcar após 111 dias). "Nosso perfil é resgatar jogadoras", definiu a comandante da Brabas. @lance_timao pic.twitter.com/7hJ4pnugig— Giselly Corrêa (@gisellycorreab_) March 14, 2026
