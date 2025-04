São Paulo e Corinthians ficaram no 1 a 1 na tarde deste sábado (26), em Cotia, pela 7ª rodada do Brasileirão Feminino. Dudinha fez o gol das mandantes, ainda no primeiro tempo, e Jhonson deixou tudo igual no fim da partida.

Com o resultado, as Soberanas seguem na terceira colocação da competição, com 14 pontos. As Brabas vêm logo atrás, na quinta colocação, com 12 pontos.

Como foi o clássico

Em um começo de jogo sem muita inspiração, o Corinthians apresentou dificuldades na saída de bola, enquanto o São Paulo falhou no último terço do campo.

A zagueira Thaís Ferreira deixou o campo com 10 minutos de bola rolando, após sentir lesão muscular. Ela foi substituída pela xará Thaís Ferreira. O clube informou que a atleta passará por exames de imagem.

As Brabas tiveram a chance de abrir o placar com Eudmilla, aos 25 minutos. A atacante recebeu um lançamento, saiu de frente com a goleira, mas chutou para fora.

Aos 46, Dudinha bateu colocado, com pé direito, no ângulo superior esquerdo, sem chance para a goleira corintiana. Este foi o terceiro gol da camisa dez na temporada.

O Corinthians iniciou a reta final com as linhas mais adiantadas e pressionando as tricolores. Aos 6 minutos, Gabi Zanotti chegou perto de empatar, com cobrança de falta defendida por Carlinha.

O Tricolor respondeu com jogadas de velocidade no contra-ataque, mas não converteu em chances claras.

Com 36 minutos, Jaqueline driblou Camilinha e chutou com perigo, mas a bola passou acima do gol. Três minutos depois, Jhonson comete falta em tem forte contato

Jhonson marcou o gol do empate do Corinthians aos 42 minutos. A atacante recebeu, dominou e venceu a zagueira Day Silva, finalizando no canto.

Nos minutos finais, o jogo ficou aberto, mas a igualdade no placar persistiu até o apito final.

Próximos jogos de São Paulo e Corinthians

O São Paulo recebe o América Mineiro quarta-feira (30), às 16h (horário de Brasília), em Cotia, pela 8ª rodada do Brasileirão. Já o Corinthians terá o Grêmio como adversário, no Parque São Jorge, na quinta-feira (1), às 19h.