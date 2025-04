A Ferroviária venceu o Palmeiras por 2 a 1 neste sábado (26), na Arena Barueri, pela sétima rodada do Brasileirão Feminino. Com o triunfo, as grenás mantiveram sua invencibilidade na competição. A Ferroviária abriu o placar com Darlene e viu Pati Maldaner descontar para as palestrinas. Julia Beatriz garantiu o triunfo.

A Ferroviária segue na liderança da competição, com 19 pontos. O Palmeiras, que sofreu sua primeira derrota, ocupa a terceira colocação, com 14 pontos.

Como foi o jogo entre Ferroviária e Palmeiras no Brasileirão Feminino

O time de Camilla Orlando começou a partida pressionando a Ferroviária. Em duelo de ataque contra defesa, as grenás mostraram solidez e organização, resistindo bem às investidas alviverdes.

Aos 44, Darlene aproveitou falha da zaga palmeirense, encobriu a goleira adversária e marcou um belo gol. Ferroviária 1 a 0.

No fim do primeiro tempo, Pati Maldaner aproveitou bola sobrada na área para reestabelecer a igualdade no placar.

O segundo tempo começou agitado na Arena Barueri, com chute fora da área de Micaelly. O Palmeiras adiantou as linhas, mas não conseguia infiltrar. Ainda no começo do segundo tempo, perdeu Lais Estevam, substituída após dores no joelho esquerdo.

Aos 21, Pati Maldaner cometeu falta dura em Mariana Santos e foi expulsa de forma direta. A zagueira cumprirá suspensão diante do Juventude, na quarta-feira (30), às 16h (horário de Brasília). O lance foi questionado pelas palmeirenses.

Com menos uma, as palestrinas tiveram dificuldades para controlar o ataque rival. Aos 35, Julia Beatriz recebeu de Mariana e finalizou de canhota, e garantiu a liderança das Guerreiras Grenás. Ela havia entrado na segunda etapa.

Na reta final, Duda fez cobrança de falta colocada e Natascha evitou que a Ferroviária ampliasse. Agora, o time de Araraquara soma seis vitórias e um empate no Brasileirão Feminino.