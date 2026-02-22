O início de 2026 marca o bom momento de Patrícia Sochor no Fluminense. Ex-Cruzeiro, a jogadora de 31 anos marcou dois dos três gols tricolores no Brasileirão Feminino e destacou, em entrevista ao Lance!, a virada de chave no novo clube.

São 180 minutos em dois jogos da competição nacional, com média de um gol por partida, com participação direta no empate por 2 a 2 diante do Corinthians e no triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória. Na Copa Rio, atuou por 24 minutos na vitória sobre o Botafogo. É, até aqui, a vice-artilheira do Brasileirão e uma das líderes em participação em gols do torneio.

Na última temporada, defendendo o Cruzeiro, disputou 28 jogos e marcou apenas três gols. A média caiu para pouco mais de 0,10 gol por partida, número bem distante do impacto atual. O recorte é pequeno em 2026, mas o contexto ajuda a explicar a mudança de cenário.

Sochor chega ao Fluminense em busca de retomada. Mais do que desempenho técnico, há um fator emocional determinante. A própria jogadora resumiu o momento.

— A palavra que fica é acreditar. Eu precisava acreditar um pouco mais em mim, no que eu sou capaz, do que eu posso fazer, e eu acho que eu tinha deixado isso um pouco de lado. Passei por algumas situações de depressão e isso foi muito ruim para mim, mas eu acho que estou conseguindo, agora, dar a volta por cima e dar meu melhor dentro de campo e ajudar minha equipe, que eu acho que é isso que importa — explicou Sochor.

Os números atuais indicam uma atleta mais participativa: além dos dois gols, aparece entre as melhores da equipe em passes longos e passes-chave por jogo, sinal de que não atua apenas como finalizadora, mas como articuladora ofensiva.

Historicamente, Sochor já provou ser decisiva. Em 2020, por exemplo, marcou 13 gols pela Ferroviária. Em 2022, pelo Palmeiras, balançou as redes 11 vezes em 34 jogos. No Fluminense, encontra ambiente de reconstrução e espaço para assumir responsabilidade.

