A Seleção Brasileira confirmou o favoritismo e derrotou a Argentina por 4 a 0, pela terceira rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20 Feminino. Líder da fase decisiva, o Brasil manteve os 100% de aproveitamento e se aproximou da classificação antecipada para o Mundial da categoria.

O jogo não contou com transmissão, apesar do Sportv ser o detentor dos direitos de transmissão no país. No canal principal, foi transmitido Flamengo e Madureira, pela semifinal do Carioca masculino.

Brasil vence Argentina no Sul-Americano sub-20

Desde o apito inicial, o time brasileiro impôs ritmo forte e marcou alto. O primeiro gol saiu cedo, aos dois minutos: Vitorinha arriscou de fora da área, a bola explodiu na trave, desviou na goleira e sobrou limpa para Evelin completar para o fundo das redes. Era o início de uma noite de amplo domínio verde e amarelo.

A pressão seguiu intensa. Dudinha levou perigo em finalizações da meia-esquerda e em infiltrações nas costas da defesa argentina. Em uma das melhores chances da etapa inicial, arrancou em velocidade, driblou a goleira e só não marcou porque a zaga salvou em cima da linha.

Brasil vence Argentina no Sul-Americano Feminino Sub-20. (Foto: Staff Images)

O segundo gol veio em grande estilo, aos 34 minutos. Clarinha recebeu na intermediária e acertou um chute potente de canhota, sem qualquer chance de defesa. Antes do intervalo, o Brasil ainda acertou a trave com Vitorinha e levou perigo em outras chegadas, enquanto a Argentina praticamente não conseguiu finalizar com perigo.

Na volta para o segundo tempo, o panorama pouco mudou. O Brasil manteve posse, controlou o meio-campo e neutralizou qualquer tentativa de reação rival. Evelin quase ampliou em contra-ataque pela esquerda, Vitorinha voltou a arriscar de fora da área e a pressão seguiu constante.

O terceiro gol saiu aos 19 minutos da etapa final. Após bola alçada na área, a defesa argentina falhou no corte e Brendha apareceu livre para aproveitar a sobra e marcar o 4 a 0. A partir daí, a Seleção administrou o resultado e decretou a goleada com Carioca.]

Os últimos dois compromissos do Brasil serão diante do Equador na quarta (25) e da Venezuela, no sábado (28).