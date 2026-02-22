João Hermínio, diretor de futebol feminino do Grêmio, foi às redes sociais para defender o Estádio Francisco Novelletto Neto, utilizado pelo time feminino na partida contra o Palmeiras, na última sexta-feira (19). O local foi alvo de críticas da atacante palmeirense Bia Zaneratto.

Em entrevista ao Sportv, Bia criticou a estrutura disponibilizada às atletas. Segundo a atacante, faltam condições básicas compatíveis com o momento que o futebol feminino brasileiro vive.

— A gente está para sediar uma Copa do Mundo e a estrutura aqui hoje foi um pouco precária. A gente estava em um vestiário que tinha um banheiro para quase 30 meninas, então eu acho que a gente precisa olhar com mais cuidado em relação a isso. Os campos, a qualidade, tudo isso merece uma atenção e ser melhor, porque a gente vai sediar uma Copa do Mundo e que desde já essa estrutura comece a melhorar — afirmou.

Agora, foi a vez de João Hermínio falar sobre o palco das Mosqueteiras. Ele também falou em aperfeiçoar a estrutura para receber mais torcedores.

— Conforme amplamente justificado em entrevistas, a escolha do GRÊMIO pelo Passo d'Areia, tradicional e honesto palco de competições estaduais e nacionais em Porto Alegre, para ser a sua casa no Brasileirão Feminino foi uma decisão estratégica pensando no engajamento da Torcida Gremista e na saúde financeira da operação de jogo, então fatores que são problemas crônicos da modalidade nacionalmente. A presença que tivemos ontem de todas as Torcidas Organizadas, de diversos setores representativos e de lideranças do Clube, apenas reforça o acerto dessa decisão. Como todo mundo sabe, 2026 tem sido e seguirá sendo um ano de profunda reformulação administrativa-esportiva. E seguiremos trabalhando mais e mais, porque o GRÊMIO sempre pode mais!

Inclusive, queremos muito aperfeiçoar a estrutura e ter um público maior no próximo jogo, dia 14/3 (sábado), contra o Fluminense. Torcedor Gremista, já coloque na agenda! O GRÊMIO precisa do teu apoio no Brasileirão Feminino! — escreveu o dirigente.

