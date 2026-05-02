Semifinais do Brasileirão Feminino sub-20 têm confrontos, datas e horários definidos
São Paulo, Ferroviária, Flamengo e Internacional entram em campo
- Matéria
- Mais Notícias
As semifinais do Brasileirão Feminino Sub-20 estão definidas com confrontos em jogos de ida e volta. São Paulo, Ferroviária, Flamengo e Internacional disputam vagas na decisão.
- Futebol Feminino
São Paulo e Ferroviária disputam uma vaga na final, com a primeira partida marcada para o dia 5 de maio, às 16h, em Santana de Parnaíba. O jogo de volta será no dia 20, às 15h30, na Fonte Luminosa, em Araraquara.
Flamengo e Internacional se enfrentam em outro duelo direto, com o primeiro confronto no dia 5 de maio, às 18h, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, e a decisão no dia 20, às 18h, no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre.
Semifinais – Brasileiro Feminino Sub-20
- São Paulo x Ferroviária (ida: 05/05, 16h – Santana de Parnaíba)
- Ferroviária x São Paulo (volta: 20/05, 15h30 – Araraquara)
- Flamengo x Internacional (ida: 05/05, 18h – Rio de Janeiro)
- Internacional x Flamengo (volta: 20/05, 18h – Porto Alegre)
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Como foram as quartas de final
A Ferroviária avançou após vencer o Botafogo nas duas partidas, por 3 a 0 no jogo de ida, em Araraquara, e por 2 a 1 na volta, no Rio de Janeiro, fechando o confronto com placar agregado de 5 a 1. No duelo entre Flamengo e Fluminense, o primeiro jogo terminou empatado em 2 a 2, enquanto na volta o Flamengo venceu por 2 a 0, garantindo a classificação com resultado agregado de 4 a 2.
O Internacional superou o Palmeiras com duas vitórias, por 2 a 1 no jogo de ida, em Porto Alegre, e por 2 a 0 na volta, em Barueri, avançando com 4 a 1 no agregado. Já o São Paulo eliminou o Corinthians após empate por 0 a 0 na ida e novo empate por 2 a 2 na volta, com a definição ocorrendo nas cobranças de pênaltis, vencidas pelo São Paulo por 4 a 3.
Artilharia do Brasileirão Feminino sub-20
- Brendha (Flamengo) – 9 gols
- Dulce Maria (Corinthians) – 6 gols
- Rafaela (Red Bull Bragantino) – 6 gols
- Cury (Santos) – 6 gols
- Vitorinha (São Paulo) – 6 gols
- Lays (Grêmio) – 5 gols
- Gabi Tomé (Palmeiras) – 5 gols
- Laura (Internacional) – 4 gols
- Alice (Internacional) – 4 gols
- Kaline (Fluminense) – 4 gols
- Matéria
- Mais Notícias