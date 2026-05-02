A Champions League Feminina define neste fim de semana as finalistas da temporada 2025/26, com os jogos de volta das semifinais. Arsenal e Lyon se enfrentam no sábado (2), enquanto Barcelona e Bayern de Munique decidem a outra vaga no domingo (3) - a final será em 23 de maio, no Ullevaal Stadion, em Oslo, na Noruega.

continua após a publicidade

No primeiro duelo, o Arsenal venceu o Lyon por 2 a 1 e joga pelo empate para avançar. A equipe francesa precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal; vitória simples leva a decisão para a prorrogação.

Já no outro confronto, Barcelona e Bayern empataram por 1 a 1 na Alemanha, e quem vencer no jogo de volta garante presença na final. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Como foram os jogos de ida das semis

O Arsenal saiu atrás no placar, mas virou o jogo em Londres com participação direta de Olivia Smith, que marcou um dos gols, além de um gol contra de Christiane Endler. O resultado deixa a equipe inglesa em vantagem, enquanto o Lyon terá de reverter o placar em casa para seguir na competição.

No outro duelo, o Barcelona abriu o placar com Ewa Pajor, mas o Bayern empatou com Franziska Kett. A equipe alemã ainda teve uma jogadora expulsa na etapa final, mas conseguiu manter a igualdade, deixando o confronto aberto para a partida decisiva na Espanha.

continua após a publicidade

+ Aposte nas semis da Champions Feminina

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Champions League Feminina: horários e onde assistir

Sábado, 2 de maio - Lyon x Arsenal - 10h - Onde assistir: ESPN e Disney+

- Lyon x Arsenal - 10h - Onde assistir: ESPN e Disney+ Domingo, 3 de maio - Barcelona x Bayern de Munique - 11h30 - Onde assistir: ESPN e Disney+