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Chuva castiga gramado em Grêmio x Corinthians e gera críticas das jogadoras: 'Bem difícil'

Corinthians venceu Grêmio por 2 a 0 no Passo d'Areia, em Porto Alegre (RS)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 01/05/2026
22:03
RS - FUTEBOL/CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO 2026/GREMIO X CORINTHIANS - ESPORTES - Lance da partida entre Gremio e Corinthians disputada na noite desta sexta-feira no Estádio Passo D`Areia, em Porto Alegre, valida pelo Campeonato Brasileiro Feminino 2026. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
imagem cameraRS - FUTEBOL/CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO 2026/GREMIO X CORINTHIANS - ESPORTES - Lance da partida entre Gremio e Corinthians disputada na noite desta sexta-feira no Estádio Passo D`Areia, em Porto Alegre, valida pelo Campeonato Brasileiro Feminino 2026. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
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A forte chuva que atingiu Porto Alegre na noite da partida entre Corinthians e Grêmio, pela nona rodada do Brasileirão Feminino, impactou as condições do gramado do estádio Francisco Novelletto, no Passo d'Areia. O campo encharcado dificultou a troca de passes e tornou o jogo mais físico, cenário criticado pelas próprias atletas após o apito final.

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Após a vitória por 2 a 0 das Brabas, Andressa Alves, do Corinthians, destacou o desafio enfrentado ao longo dos 90 minutos, mas valorizou a postura da equipe diante das adversidades.

— Como você falou, bem difícil jogar hoje com a chuva, mas o nosso time foi bem aguerrido, e com as oportunidades que a gente teve a gente fez os gols, que era muito importante vencer hoje e continuar seguindo nosso caminho, jogo a jogo e melhorando. A vitória era muito importante — disse a jogadora, em entrevista ao Sportv.

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Estádio Passo d'Areia é criticado pelas condições do gramado. (Reproduçõa/Sportv)
Estádio Passo d'Areia é criticado pelas condições do gramado. (Reproduçõa/Sportv)

A atacante também elogiou o trabalho da técnica Emily Lima, ressaltando a capacidade do time de se adaptar mesmo quando o desempenho técnico fica comprometido pelas condições externas.

— É uma excelente treinadora, pega bastante no nosso pé pra gente jogar bem, e quando não dá pra jogar tão bem pelo campo, a gente continua vencendo — completou.

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Além da chuva, outros fatores chamaram atenção durante a partida. A goleira do Grêmio, Lucilene, sofreu uma entorse no tornozelo ainda no primeiro tempo e precisou ser substituída. Durante a transmissão, a repórter Valéria Possamai, do SporTV, também flagrou uma bolha próxima à trave em que estava a goleira das Mosqueteiros. Confira:

Estádio já foi criticado por Bia Zaneratto

O estádio Francisco Novelletto tem sido utilizado pelo Grêmio por sua localização mais central em Porto Alegre, o que facilita o acesso. Ainda assim, não é a primeira vez que o local é alvo de críticas. Na segunda rodada do campeonato, a atacante Bia Zaneratto já havia apontado problemas na estrutura oferecida às atletas, classificando as condições como precárias e cobrando melhorias, especialmente diante da proximidade da Copa do Mundo Feminina no Brasil.

Naquela ocasião, o diretor do futebol feminino do Grêmio, João Hermínio, defendeu a utilização do estádio Francisco Novelletto. O dirigente destacou que a escolha pelo local é estratégica, tanto pela proximidade com a torcida quanto pela viabilidade financeira, e classificou o Passo d'Areia como um palco tradicional e honesto, ao mesmo tempo em que reconheceu a necessidade de melhorias na estrutura.

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