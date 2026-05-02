Vasco joga em São Januário neste sábado; veja como comprar ingresso
Meninas da Colina enfrentam o Itacoatiara às 18h
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O Vasco volta a atuar em São Januário neste sábado (2), às 18h (horário de Brasília), diante do Itacoatiara, pela sétima rodada do Brasileirão Feminino A2, em um bom momento na temporada. A equipe chega para o confronto com 100% de aproveitamento na competição, somando seis vitórias em seis jogos.
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A partida marca também a retomada do time feminino no principal palco do clube, um movimento que acompanha a fase vivida dentro de campo - até então, as Meninas da Colina mandaram seus jogos no Estádio Nivaldão, em Nova Iguaçu (RJ).
Com 18 pontos e saldo de 16 gols, o Vasco ocupa a vice-liderança da competição, empatado em pontos com o líder Atlético-PI, com um gol a mais, e se consolida como um dos principais candidatos ao acesso.
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Principais nomes do Vasco
Lourdes González se destaca como principal finalizadora da equipe, enquanto Layza e Larissa Ramos ampliam as opções ofensivas. No meio, Tefah assume papel relevante na organização, ao lado de atletas como Nayara Couto. Na defesa, nomes como Vilmara Braga e a goleira Renata Rodrigues regularidade tanto na defesa quanto no ataque.
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Como comprar ingresso para Vasco e Itacoatiara
Onde comprar
- Sócio Gigante: https://sociogigante.com/ingressos e Vasco APP
- Sócio Estatutário: https://sociovasco.com.br
- Público Geral e Visitante: https://vasco.eleventickets.com
VALORES DOS INGRESSOS
SOCIAL
- Dinamite Eterno: Check-in
- Gigante ★★★★★ – R$ 7,50
- Gigante ★★★★ – R$ 9,00
- Gigante ★★★ – R$ 10,50
- Gigante ★★ – R$ 12,00
- Estatutário e Norte a Sul – R$ 15,00
- Camisas Negras – R$ 21,00
INTEIRA E MEIA
- Social: R$ 30 / Meia: R$ 15
- Visitante: R$ 30 / Meia: R$ 15
ONDAS DE COMPRA
A abertura de vendas ocorrerá de forma simultânea para todos os planos de Sócios, Estatutários, Público Geral e VisitanteBIOMETRIA FACIAL SÓCIO TORCEDOR (OBRIGATÓRIA)
O acesso ao estádio será realizado exclusivamente por reconhecimento facial.
- Acesse seu cadastro em https://sociogigante.com.br, e clique em "Biometria"
- A captura da facial será realizada automaticamente pelo sistema
- Anexe o documento solicitado e aguarde a confirmação por e-mail
Convidado de sócio
- Realize o cadastro em https://vasco.eleventickets.com na opção "Público geral"
- A captura da facial será realizada automaticamente pelo sistema
- Anexe o documento solicitado e aguarde a confirmação por e-mail
- O sócio titular deverá vincular o convidado em seu carrinho preenchendo os dados solicitados
Após a vinculação, não será permitida a troca do convidadoRESGATE DE GRATUIDADE (ON-LINE) – 28/04 às 16h até 29/04 às 18h (conforme disponibilidade)
Após realizar o processo de validação de biometria facial, o resgate deverá ser realizado de forma ON-LINE através do site https://vasco.eleventickets.com, disponível no setor da Social.
Crianças (3 a 11 anos)
- O resgate só é permitido dentro do cadastro de um adulto responsável, sendo necessário o mesmo ter adquirido um ingresso no setor de Social
- Crianças até 2 anos não necessitam resgatar gratuidade
Idosos
- A partir de 60 anos: Documento original com foto (frente e verso).
Pessoa com Deficiência (PCD)
Passo a passo
- Acesse https://vasco.eleventickets.com e faça login com e-mail e senha cadastrados
- Acesse a aba "Benefício" no cadastro da sua conta, anexe o documento que comprova o direito à gratuidade "PCD" e aguarde a análise e notificação por e-mail
- Com o benefício aprovado e a biometria cadastrada, você estará apto para o resgate no setor Social.
Documentos necessários
- Cartão PCD (Detran)
- RioCard Social
- Laudo médico com até 3 meses de emissão, contendo assinatura, carimbo e código CID
A gratuidade para acompanhante será concedida apenas quando houver previsão legal ou indicação expressa no laudo médico.
Torcida presente em São Januário para Vasco x São Paulo. (Foto: Staff Images/CBF)
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