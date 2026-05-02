O Vasco volta a atuar em São Januário neste sábado (2), às 18h (horário de Brasília), diante do Itacoatiara, pela sétima rodada do Brasileirão Feminino A2, em um bom momento na temporada. A equipe chega para o confronto com 100% de aproveitamento na competição, somando seis vitórias em seis jogos.

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A partida marca também a retomada do time feminino no principal palco do clube, um movimento que acompanha a fase vivida dentro de campo - até então, as Meninas da Colina mandaram seus jogos no Estádio Nivaldão, em Nova Iguaçu (RJ).

Com 18 pontos e saldo de 16 gols, o Vasco ocupa a vice-liderança da competição, empatado em pontos com o líder Atlético-PI, com um gol a mais, e se consolida como um dos principais candidatos ao acesso.

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Principais nomes do Vasco

Lourdes González se destaca como principal finalizadora da equipe, enquanto Layza e Larissa Ramos ampliam as opções ofensivas. No meio, Tefah assume papel relevante na organização, ao lado de atletas como Nayara Couto. Na defesa, nomes como Vilmara Braga e a goleira Renata Rodrigues regularidade tanto na defesa quanto no ataque.

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Lourdes em Vasco x Sport em partida válida pelo Brasileiro A2 no estádio Nivaldo Pereira em 18 de Abril de 2026. (Foto: João Gabriel Alves/Vasco)

Como comprar ingresso para Vasco e Itacoatiara

Onde comprar

Sócio Gigante: https://sociogigante.com/ingressos e Vasco APP

Sócio Estatutário: https://sociovasco.com.br

Público Geral e Visitante: https://vasco.eleventickets.com

VALORES DOS INGRESSOS

SOCIAL

Dinamite Eterno: Check-in

Gigante ★★★★★ – R$ 7,50

Gigante ★★★★ – R$ 9,00

Gigante ★★★ – R$ 10,50

Gigante ★★ – R$ 12,00

Estatutário e Norte a Sul – R$ 15,00

Camisas Negras – R$ 21,00

INTEIRA E MEIA

Social: R$ 30 / Meia: R$ 15

Visitante: R$ 30 / Meia: R$ 15

ONDAS DE COMPRA

A abertura de vendas ocorrerá de forma simultânea para todos os planos de Sócios, Estatutários, Público Geral e VisitanteBIOMETRIA FACIAL SÓCIO TORCEDOR (OBRIGATÓRIA)

O acesso ao estádio será realizado exclusivamente por reconhecimento facial.

Acesse seu cadastro em https://sociogigante.com.br, e clique em "Biometria" A captura da facial será realizada automaticamente pelo sistema Anexe o documento solicitado e aguarde a confirmação por e-mail

Convidado de sócio

Realize o cadastro em https://vasco.eleventickets.com na opção "Público geral" A captura da facial será realizada automaticamente pelo sistema Anexe o documento solicitado e aguarde a confirmação por e-mail O sócio titular deverá vincular o convidado em seu carrinho preenchendo os dados solicitados

Após a vinculação, não será permitida a troca do convidadoRESGATE DE GRATUIDADE (ON-LINE) – 28/04 às 16h até 29/04 às 18h (conforme disponibilidade)

Após realizar o processo de validação de biometria facial, o resgate deverá ser realizado de forma ON-LINE através do site https://vasco.eleventickets.com, disponível no setor da Social.

Crianças (3 a 11 anos)

O resgate só é permitido dentro do cadastro de um adulto responsável, sendo necessário o mesmo ter adquirido um ingresso no setor de Social

Crianças até 2 anos não necessitam resgatar gratuidade

Idosos

A partir de 60 anos: Documento original com foto (frente e verso).

Pessoa com Deficiência (PCD)

Passo a passo

1 . Acesse https://vasco.eleventickets.com e faça login com e-mail e senha cadastrados 2 . Acesse a aba "Benefício" no cadastro da sua conta, anexe o documento que comprova o direito à gratuidade "PCD" e aguarde a análise e notificação por e-mail 3 . Com o benefício aprovado e a biometria cadastrada, você estará apto para o resgate no setor Social.

Documentos necessários

Cartão PCD (Detran)

RioCard Social

Laudo médico com até 3 meses de emissão, contendo assinatura, carimbo e código CID

A gratuidade para acompanhante será concedida apenas quando houver previsão legal ou indicação expressa no laudo médico.

Torcida presente em São Januário para Vasco x São Paulo. (Foto: Staff Images/CBF)