Futebol Feminino

Amanda Gutierres, do Palmeiras, concorre à melhor do mundo pelo IFFHS

Marta também concorre à premiação

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 27/10/2025
15:13
Amanda Gutierres comemora gol pelo Palmeiras no Brasileirão Feminino (Foto: Fábio Menotti/Palmeiras)
Amanda Gutierres comemora gol pelo Palmeiras no Brasileirão Feminino (Foto: Fábio Menotti/Palmeiras)
Amanda Gutierres segue empilhando conquistas dentro e fora de campo. A atacante, destaque do Palmeiras e recentemente negociada com o Boston Legacy, dos Estados Unidos, foi indicada ao prêmio de Melhor Jogadora do Mundo de 2025 pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol).

Relacionadas

Em grande fase, a camisa 9 foi artilheira do Brasileirão Feminino e fechou a temporada com números impressionantes: 20 gols e quatro assistências em 27 partidas. Recentemente, ela ficou no 21º lugar no prêmio Bola de Ouro.

— Fico muito feliz com mais essa indicação, é sempre uma honra ver meu nome entre grandes jogadoras do futebol mundial. Isso mostra que o trabalho vem sendo reconhecido, tanto no clube quanto na Seleção. Mas mais do que um prêmio individual, levo isso como reflexo de tudo que conquistamos juntas como equipe — disse Gutierres.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A boa fase também se reflete na Seleção Brasileira. Gutierres terminou a Copa América como artilheira e segue entre as convocadas de Arthur Elias para os amistosos contra Inglaterra e Itália nesta Data-Fifa.

— Essas indicações me motivam ainda mais a continuar evoluindo. Cada temporada tem sido um aprendizado diferente, e eu quero seguir crescendo, conquistando títulos e ajudando minhas equipes da melhor forma possível — completou a atacante.

➡️ Com Marta e Debinha, FIFPRO 2025 divulga finalistas

Amanda Gutierres, do Palmeiras, durante viagem da Seleção Brasileira à Itália. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
Amanda Gutierres, do Palmeiras, durante viagem da Seleção Brasileira à Itália. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Candidatas ao prêmio de Melhor Jogadora do Mundo 2025 – IFFHS

A votação da IFFHS reúne jornalistas e especialistas de 120 países e considera o desempenho das atletas no período de janeiro a dezembro. Entre as concorrentes estão estrelas como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas e Caroline Graham Hansen, do Barcelona, além de Marta, do Orlando Pride. O resultado será divulgado após 10 de dezembro.

  1. Sandy Baltimore (França – Chelsea)
  2. Barbra Banda (Zâmbia – Orlando Pride)
  3. Aitana Bonmatí (Espanha – Barcelona)
  4. Lucy Bronze (Inglaterra – Chelsea)
  5. Klara Bühl (Alemanha – Bayern de Munique)
  6. Linda Caicedo (Colômbia – Real Madrid)
  7. Mariona Caldentey (Espanha – Arsenal)
  8. Delphine Cascarino (França – San Diego Wave)
  9. Stephanie Catley (Austrália – Arsenal)
  10. Temwa Chawinga (Malawi – Kansas City)
  11. Charlyn Corral (México – Pachuca)
  12. Melchie Dumornay (Haiti – Lyon)
  13. Esther González (Espanha – Gotham FC)
  14. Caroline Graham Hansen (Noruega – Barcelona)
  15. Patri Guijarro (Espanha – Barcelona)
  16. Amanda Gutierres (Brasil – Palmeiras)
  17. Lindsey Horan (EUA – Lyon)
  18. Chloe Kelly (Inglaterra – Arsenal)
  19. Marta (Brasil – Orlando Pride)
  20. Ewa Pajor (Polônia – Barcelona)
  21. Claudia Pina (Espanha – Barcelona)
  22. Alexia Putellas (Espanha – Barcelona)
  23. Mayra Ramírez (Colômbia – Chelsea)
  24. Alessia Russo (Inglaterra – Arsenal)
  25. Leah Williamson (Inglaterra – Arsenal)

