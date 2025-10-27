Amanda Gutierres, do Palmeiras, concorre à melhor do mundo pelo IFFHS
Marta também concorre à premiação
Amanda Gutierres segue empilhando conquistas dentro e fora de campo. A atacante, destaque do Palmeiras e recentemente negociada com o Boston Legacy, dos Estados Unidos, foi indicada ao prêmio de Melhor Jogadora do Mundo de 2025 pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol).
Em grande fase, a camisa 9 foi artilheira do Brasileirão Feminino e fechou a temporada com números impressionantes: 20 gols e quatro assistências em 27 partidas. Recentemente, ela ficou no 21º lugar no prêmio Bola de Ouro.
— Fico muito feliz com mais essa indicação, é sempre uma honra ver meu nome entre grandes jogadoras do futebol mundial. Isso mostra que o trabalho vem sendo reconhecido, tanto no clube quanto na Seleção. Mas mais do que um prêmio individual, levo isso como reflexo de tudo que conquistamos juntas como equipe — disse Gutierres.
A boa fase também se reflete na Seleção Brasileira. Gutierres terminou a Copa América como artilheira e segue entre as convocadas de Arthur Elias para os amistosos contra Inglaterra e Itália nesta Data-Fifa.
— Essas indicações me motivam ainda mais a continuar evoluindo. Cada temporada tem sido um aprendizado diferente, e eu quero seguir crescendo, conquistando títulos e ajudando minhas equipes da melhor forma possível — completou a atacante.
➡️ Com Marta e Debinha, FIFPRO 2025 divulga finalistas
Candidatas ao prêmio de Melhor Jogadora do Mundo 2025 – IFFHS
A votação da IFFHS reúne jornalistas e especialistas de 120 países e considera o desempenho das atletas no período de janeiro a dezembro. Entre as concorrentes estão estrelas como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas e Caroline Graham Hansen, do Barcelona, além de Marta, do Orlando Pride. O resultado será divulgado após 10 de dezembro.
- Sandy Baltimore (França – Chelsea)
- Barbra Banda (Zâmbia – Orlando Pride)
- Aitana Bonmatí (Espanha – Barcelona)
- Lucy Bronze (Inglaterra – Chelsea)
- Klara Bühl (Alemanha – Bayern de Munique)
- Linda Caicedo (Colômbia – Real Madrid)
- Mariona Caldentey (Espanha – Arsenal)
- Delphine Cascarino (França – San Diego Wave)
- Stephanie Catley (Austrália – Arsenal)
- Temwa Chawinga (Malawi – Kansas City)
- Charlyn Corral (México – Pachuca)
- Melchie Dumornay (Haiti – Lyon)
- Esther González (Espanha – Gotham FC)
- Caroline Graham Hansen (Noruega – Barcelona)
- Patri Guijarro (Espanha – Barcelona)
- Amanda Gutierres (Brasil – Palmeiras)
- Lindsey Horan (EUA – Lyon)
- Chloe Kelly (Inglaterra – Arsenal)
- Marta (Brasil – Orlando Pride)
- Ewa Pajor (Polônia – Barcelona)
- Claudia Pina (Espanha – Barcelona)
- Alexia Putellas (Espanha – Barcelona)
- Mayra Ramírez (Colômbia – Chelsea)
- Alessia Russo (Inglaterra – Arsenal)
- Leah Williamson (Inglaterra – Arsenal)
