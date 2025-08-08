Maior artilheira da história do Palmeiras e campeã da Copa América Feminina, Amanda Gutierres vive um o melhor momento da carreira até aqui. Na última quinta-feira (7), a atacante foi indicada ao Bola de Ouro pela primeira vez, ao lado da atacante Marta e do técnico Arthur Elias.

— Eu tinha acabado de chegar do treino, abri minhas redes sociais e vi várias marcações. Quando entrei para ver, vi a notícia. Fiquei sem reação, pensei: 'será que é verdade?'. A ficha demorou a cair, mas fiquei extremamente feliz — contou Gutierres, em entrevista exclusiva ao Lance!.

A camisa 9 alviverde admite que ainda está processando a conquista.

— É uma sensação muito difícil de descrever... Sonhava com muita coisa no futebol, mas estar entre as melhores do mundo é algo especial demais. É um orgulho imenso, um sinal de que todo o trabalho e todos os sacrifícios estão valendo a pena — analisa ela.

Pela Seleção Brasileira, Amanda brilhou na última Copa América, sendo campeã e dividindo a artilharia com Claudia, do Paraguai, ambas com cinco gols.

— Foi inesquecível. Vestir a camisa da Seleção já é um orgulho enorme. Ser campeã e ainda dividir a artilharia mostra o nível alto do torneio e a evolução gigante do futebol feminino — diz Amanda.

Gutierres faz história no Palmeiras

No Palmeiras desde 2022, Amanda destaca o peso do clube na sua trajetória. Ela é a maior artilheira da história do futebol feminino alviverde, com 56 gols em 74 partidas.

— Representar o Palmeiras dessa forma me deixa muito feliz. Nada disso seria possível sem a estrutura e a confiança do clube. As artilharias são consequência do trabalho coletivo, que me permite fazer o que sei: atacar, finalizar, ajudar o time. Isso chama atenção e fico feliz de levar o nome do Palmeiras para esse patamar — finaliza a jogadora.

Nesta temporada, 'Gutigol', como é conhecida, soma 22 gols em 26 partidas. Agora, se prepara para a reta final do Brasileirão Feminino pelo Alviverde, que enfrenta o Flamengo, além da disputa do Paulistão.

