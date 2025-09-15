O Palmeiras ficou pelo caminho na semifinal do Brasileirão Feminino, mas Amanda Gutierres tem motivos pessoais para comemorar. Em grande fase da carreira, a atacante palestrina foi a artilheira do campeonato pela terceira temporada seguida e superou seu próprio recorde.

Com 17 bolas na rede, a camisa 9 liderou com folga a briga pela artilharia, alcançando a maior marca desde 2019, quando Millene marcou 19 vezes. Em segundo, ficou Paulina Gramaglia, então no Bragantino, fez 10 e, em terceiro Cristiane, do Flamengo, empatou em 9 com Letícia, do Cruzeiro.

Em 2023, seu primeiro ano de volta ao futebol brasileiro, Gutierres marcou 14 gols. Na temporada seguinte, fez um a mais. O grande desempenho chamou atenção de Arthur Elias, que deu a primeira oportunidade da atacante com a Amarelinha. Na sua primeira convocação, tinha 21 anos e não se firmou, mas hoje é dona da camisa 9 canarinha e peça importante do ataque brasileiro.

Quantos pontos Amanda conquistou pelo Palmeiras?

Dos 30 pontos conquistados pelo Palmeiras na primeira fase do Brasileirão Feminino, pode-se creditar 16 ao faro de Amanda Gutierres. A centroavante garantiu cinco vitórias e um empate, além de ter participado de outros resultados abrindo o placar ou ampliando. Relembre:

Depois de um 0 a 0 na estreia, Amanda garantiu a primeira vitória do Palmeiras no Brasileirão Feminino ao marcar o segundo contra o América-MG - que diminuiu aos 42 do segundo tempo, mas não impediu a derrota. Na rodada seguinte, diante do Grêmio, marcou nos acréscimos para evitar o revés em casa e igualar o placar em 3 a 3.

Num jogo de sete gols contra o Flamengo, a camisa 9 abriu o caminho para a vitória. Quando estava 2 a 2, marcou o terceiro das Palestrinas, que acabaram vencendo por 5 a 2. Na oitava rodada, contra o Juventude, a artilheira fez um hat-trick na vitória por 4 a 0. Já na décima, contra o 3B, inaugurou o marcador e voltou a marcar para desempatar, dando ainda uma assistência para Lais Estevam matar o jogo com 4 a 2.

Na vitória por 2 a 0 sobre o Real Brasília, pela 13ª rodada, Gutierres foi a autora dos dois gols do jogo, garantindo mais três pontos para o time. No jogo de volta da semifinal, contra o Cruzeiro, a camisa 9 marcou o gol da vitória do time, mas não foi o suficiente para avançar à decisão, perdendo por 4 a 3 no agregado.

Todos os jogos em que Amanda marcou no Brasileirão Feminino:

2ª rodada: América-MG 1 x 2 Palmeiras ⚽ (67') - segundo gol 3ª rodada: Palmeiras 3 x 3 Grêmio⚽ (93') - gol do empate 5ª rodada: Flamengo 2 x 5 Palmeiras ⚽ (72') - terceiro gol (da virada) 6ª rodada: Palmeiras 3 x 1 Bahia ⚽ (94) - terceiro gol 8ª rodada: Juventude 0 x 4 Palmeiras ⚽⚽⚽ (39', 36', 59') - abriu o placar e ampliou 10ª rodada: Palmeiras 4 x 2 3B ⚽⚽👟 (22', 50') - abriu o placar e desempatou 11ª rodada: Internacional 2 x 2 Palmeiras ⚽(3') - abriu placar 13ª rodada: Real Brasília 0 x 2 Palmeiras ⚽⚽(43', 78') 14ª rodada: Palmeiras 4 x 2 Fluminense ⚽ (59') ampliou 15ª rodada: Sport 1 x 5 Palmeiras ⚽⚽(16', 64') abriu e ampliou Quartas de final (Volta): Palmeiras 3 x 0 Flamengo ⚽(72') Semifinal (volta): Cruzeiro 1 x 2 Palmeiras ⚽

Próximos jogos do Palmeiras

O Palmeiras volta à campo nesta quarta-feira (17), pela Copa do Brasil Feminina. As Palestrinas enfrentam o América-MG, às 19h, na Arena Barueri. A vaga nas quartas de final é definida em jogo único, portanto basta uma vitória para o time avançar. A partida será transmitida no canal NSports.

Amanda Gutierres comemora gol do Palmeiras no Brasileirão Feminino (Foto: Staff Images Woman/CBF)



