Libertadores Feminina: veja resultados da 2ª rodada e próximos jogos
Primeira rodada terminou nesta sexta-feira (3), com vitória do São Paulo
A segunda rodada da Libertadores Feminina começou neste domingo (5), com os jogos dos Grupos A e B, co vitória do Corinthians e classificação antecipada da Ferroviária. Os demais jogos acontecem na segunda-feira (6), a partir das 16h.
No primeiro dia de jogos, as Brabas golearam o Always Ready por 11 a 0 e assumiram a liderança do Grupo A. Já a Ferrinha teve vida dura, mas venceu o Alianza Lima por 2 a 1 e se garantiu nas quartas de final.
➡️ Ferroviária vence Alianza Lima, e garante vaga nas quartas de final da Libertadores
➡️Jhonson desencanta em goleada do Corinthians sobre o Always Ready na Libertadores
Situação do Corinthians na Libertadores
A vitória do Corinthians faz com que o time dependa de si na última rodada, contra o Santa Fé. Se venceram e mantiverem a vantagem do saldo de gols, avançam na liderança do Grupo A. No entanto, um tropeço pode ser fatal.
Isso porque o Independiente del Valle também venceu nessa rodada e está empatado com quatro pontos com o time brasileiro. Na próximo jogo, enfrentam o Always Ready, time que sofreu duas goleadas na competição.
Além disso, o Santa Fé chega com chances de classificação na última rodada, então buscará a vitória contra o Corinthians. Se isso ocorrer, as Brabas provavelmente ficam fora do mata-mata, já que é as Dragonas devem vencer o time boliviano.
2ª rodada - Libertadores Feminina
Resultados
- Corinthians 11 x 0 Always Ready - Grupo A
- Independiente del Valle 1 x 0 Santa Fé - Grupo A
- Boca Juniors 2 x 0 Adiffem - Grupo B
- Alianza Lima 1 x 2 Ferroviária - Grupo B
Próximos jogos - 6 de outubro
- 16h: San Lorenzo x Olímpia - Grupo C
- 16h: Deportivo Cali x Nacional - Grupo D
- 20h: São Paulo x Colo-Colo - Grupo C
- 20h: Libertad x Universidad de Chile - Grupo D
➡️ Confira a tabela detalhada da Libertadores
Classificação da Libertadores Feminina
Grupo A
- Corinthians – 4 pontos | SG 11
- Independiente Dragonas – 4 pontos | SG 1
- Santa Fe – 3 pontos | SG 4
- Always Ready – 0 pontos | SG -18
Grupo B
- Ferroviária – 6 pontos | SG 2
- Boca Juniors – 4 pontos | SG 2
- Alianza Lima – 1 ponto | SG -1
- Adiffem – 0 pontos | SG -3
Grupo C
- Colo-Colo - 3pontos | SG 2
- São Paulo - 3 pontos | SG 2
- San Lorenzo - 0 ponto | SG -2
- Olímpia - 0 ponto | SG -2
Grupo D
- Libertad - 1 ponto | SG 0
- Deportivo Cali - 1 ponto | SG 0
- Nacional - 1 ponto | SG 0
- Universidad de Chile - 1 ponto | SG 0
