Futebol Feminino

Libertadores Feminina: veja resultados da 2ª rodada e próximos jogos

Primeira rodada terminou nesta sexta-feira (3), com vitória do São Paulo

Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/10/2025
06:40
Gi Fernandes e Jhonson, do Corinthians, comemoram gol na Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
Gi Fernandes e Jhonson, do Corinthians, comemoram gol na Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
A segunda rodada da Libertadores Feminina começou neste domingo (5), com os jogos dos Grupos A e B, co vitória do Corinthians e classificação antecipada da Ferroviária. Os demais jogos acontecem na segunda-feira (6), a partir das 16h.

No primeiro dia de jogos, as Brabas golearam o Always Ready por 11 a 0 e assumiram a liderança do Grupo A. Já a Ferrinha teve vida dura, mas venceu o Alianza Lima por 2 a 1 e se garantiu nas quartas de final.

Situação do Corinthians na Libertadores

A vitória do Corinthians faz com que o time dependa de si na última rodada, contra o Santa Fé. Se venceram e mantiverem a vantagem do saldo de gols, avançam na liderança do Grupo A. No entanto, um tropeço pode ser fatal.

Isso porque o Independiente del Valle também venceu nessa rodada e está empatado com quatro pontos com o time brasileiro. Na próximo jogo, enfrentam o Always Ready, time que sofreu duas goleadas na competição.

Além disso, o Santa Fé chega com chances de classificação na última rodada, então buscará a vitória contra o Corinthians. Se isso ocorrer, as Brabas provavelmente ficam fora do mata-mata, já que é as Dragonas devem vencer o time boliviano.

2ª rodada - Libertadores Feminina

Resultados

  • Corinthians 11 x 0 Always Ready - Grupo A
  • Independiente del Valle 1 x 0 Santa Fé - Grupo A
  • Boca Juniors 2 x 0 Adiffem - Grupo B
  • Alianza Lima 1 x 2 Ferroviária - Grupo B

Próximos jogos - 6 de outubro

  1. 16h: San Lorenzo x Olímpia - Grupo C
  2. 16h: Deportivo Cali x Nacional - Grupo D
  3. 20h: São Paulo x Colo-Colo - Grupo C
  4. 20h: Libertad x Universidad de Chile - Grupo D

Classificação da Libertadores Feminina

Grupo A

  1. Corinthians – 4 pontos | SG 11
  2. Independiente Dragonas – 4 pontos | SG 1
  3. Santa Fe – 3 pontos | SG 4
  4. Always Ready – 0 pontos | SG -18

Grupo B

  1. Ferroviária – 6 pontos | SG 2
  2. Boca Juniors – 4 pontos | SG 2
  3. Alianza Lima – 1 ponto | SG -1
  4. Adiffem – 0 pontos | SG -3

Grupo C

  1. Colo-Colo - 3pontos | SG 2
  2. São Paulo - 3 pontos | SG 2
  3. San Lorenzo - 0 ponto | SG -2
  4. Olímpia - 0 ponto | SG -2

Grupo D

  1. Libertad - 1 ponto | SG 0
  2. Deportivo Cali - 1 ponto | SG 0
  3. Nacional - 1 ponto | SG 0
  4. Universidad de Chile - 1 ponto | SG 0

Jogadoras da Ferroviária comemoram gol pela Libertadores Feminina (Foto: Rafael Zocco/AFE)
Jogadoras da Ferroviária comemoram gol pela Libertadores Feminina (Foto: Rafael Zocco/AFE)

