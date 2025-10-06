Libertadores Feminina: veja resultados da 2ª rodada e próximos jogos

A segunda rodada da Libertadores Feminina começou neste domingo (5), com os jogos dos Grupos A e B, co vitória do Corinthians e classificação antecipada da Ferroviária. Os demais jogos acontecem na segunda-feira (6), a partir das 16h.

No primeiro dia de jogos, as Brabas golearam o Always Ready por 11 a 0 e assumiram a liderança do Grupo A. Já a Ferrinha teve vida dura, mas venceu o Alianza Lima por 2 a 1 e se garantiu nas quartas de final.

➡️ Ferroviária vence Alianza Lima, e garante vaga nas quartas de final da Libertadores

➡️Jhonson desencanta em goleada do Corinthians sobre o Always Ready na Libertadores

Situação do Corinthians na Libertadores

A vitória do Corinthians faz com que o time dependa de si na última rodada, contra o Santa Fé. Se venceram e mantiverem a vantagem do saldo de gols, avançam na liderança do Grupo A. No entanto, um tropeço pode ser fatal.

Isso porque o Independiente del Valle também venceu nessa rodada e está empatado com quatro pontos com o time brasileiro. Na próximo jogo, enfrentam o Always Ready, time que sofreu duas goleadas na competição.

Além disso, o Santa Fé chega com chances de classificação na última rodada, então buscará a vitória contra o Corinthians. Se isso ocorrer, as Brabas provavelmente ficam fora do mata-mata, já que é as Dragonas devem vencer o time boliviano.

2ª rodada - Libertadores Feminina

Resultados

Corinthians 11 x 0 Always Ready - Grupo A

Independiente del Valle 1 x 0 Santa Fé - Grupo A

Boca Juniors 2 x 0 Adiffem - Grupo B

Alianza Lima 1 x 2 Ferroviária - Grupo B

Próximos jogos - 6 de outubro

16h: San Lorenzo x Olímpia - Grupo C 16h: Deportivo Cali x Nacional - Grupo D 20h: São Paulo x Colo-Colo - Grupo C 20h: Libertad x Universidad de Chile - Grupo D

Classificação da Libertadores Feminina

Grupo A

Corinthians – 4 pontos | SG 11 Independiente Dragonas – 4 pontos | SG 1 Santa Fe – 3 pontos | SG 4 Always Ready – 0 pontos | SG -18

Grupo B

Ferroviária – 6 pontos | SG 2 Boca Juniors – 4 pontos | SG 2 Alianza Lima – 1 ponto | SG -1 Adiffem – 0 pontos | SG -3

Grupo C

Colo-Colo - 3pontos | SG 2 São Paulo - 3 pontos | SG 2 San Lorenzo - 0 ponto | SG -2 Olímpia - 0 ponto | SG -2

Grupo D

Libertad - 1 ponto | SG 0 Deportivo Cali - 1 ponto | SG 0 Nacional - 1 ponto | SG 0 Universidad de Chile - 1 ponto | SG 0

