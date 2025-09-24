Serrana comemora classificação do São Paulo na Copa do Brasil: ‘Muito motivadas’
Soberanas eliminaram o Corinthians nesta quarta-feira (24)
O São Paulo carimbou sua vaga na semifinal da Copa do Brasil Feminina ao vencer o Corinthians por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (24), no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP). Após a partida, a atacante Serrana celebrou a classificação e analisou se há ou não favoritismo das Soberanas na competição.
No clube desde 2022, Duda Serrana destacou o equilíbrio do Majestoso e o crescimento do futebol feminino. Na fase anterior, ela marcou o gol da vitória por 1 a 0 diante do Flamengo, no Morumbis, pelas oitavas de final, e soma dois gols e uma assistência nos últimos cinco jogos.
— Sabíamos que ia ser difícil, como sempre é, não é porque é Corinthians. O futebol feminino hoje está se igualando muito e a gente fica muito feliz com isso, com o crescimento da modalidade. Acho que todo jogo é imprevisível, como foi hoje e outras vezes também. A gente fica feliz com a vitória, com a classificação, e agora é seguir trabalhando para colher bons frutos lá na frente — disse a jogadora.
Apesar de eliminar um dos favoritos ao título, a jogadora minimizou qualquer favoritismo do São Paulo no torneio e destacou o foco do grupo.
— Não posso cantar vitória, o que posso dizer é que estamos trabalhando firme, estamos muito motivadas. Estamos conseguindo colocar em prática, como fizemos contra o Flamengo, como fizemos hoje, mas a gente vai continuar assim. Futebol é imprevisível, tudo pode acontecer, mas estamos felizes com o que temos feito — completou Serrana.
Agora, o Tricolor aguarda a definição do adversário da semifinal. No próximo domingo (27), enfrenta o Palmeiras pelo Paulistão, e depois se concentra na disputa da Libertadores da América, na Argentina, entre os dias 2 e 18 de outubro.
