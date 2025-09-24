O Corinthians deu adeus à Copa do Brasil Feminina na noite desta quarta-feira (24), após derrota por 3 a 1 para o São Paulo, no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP). Apesar do equilíbrio em boa parte do jogo, o Tricolor foi mais eficiente e garantiu a vaga na semifinal com gols de Camilinha, Carol Gil e Isa. Vic Albuquerque descontou para as alvinegras.

Depois da partida, o técnico Lucas Piccinato explicou a decisão de iniciar com Lelê no gol, em meio ao rodízio de goleiras do Timão e à lesão de Nicole.

— A Nicole está com uma lesão. Ela jogou o segundo jogo da final já lesionada, na coxa. A gente obviamente forçou um pouco porque é a goleira que está com mais ritmo de jogo na posição. A gente tem outras grandes goleiras e decidimos hoje começar com a Lelê. A Kemelli tem jogado jogos do Campeonato Paulista e tem ido muito bem também. Temos grandes jogadoras em todas as posições e hoje a decisão foi por iniciar com a Lelê — disse o comandante das Brabas.

O Corinthians também precisou lidar com uma série de desfalques importantes na partida. A meia Andressa Alves está afastada por conta de uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda, enquanto a experiente zagueira Erika trata um problema no adutor da coxa direita.

A atacante Jaqueline se recupera de um trauma no pé direito, e a goleira Nicole segue em transição após lesão muscular no reto femoral da coxa direita.

Corinthians deixa Copa do Brasil

Mesmo eliminado, Piccinato destacou que a atuação não foi ruim, mas reconheceu a eficiência tricolor.

— Hoje a gente não fez uma má partida. A gente teve outros jogos contra o São Paulo que a gente teve um desempenho ruim. Hoje, tivemos oportunidade mas não aproveitamos da forma que deveríamos e o São Paulo foi lá e aproveitou — analisou Piccinato.

Agora, o treinador projeta reação com foco na Libertadores, grande objetivo da temporada.

— É uma derrota sofrida sim. É sentir o dia de hoje, se incomodar, saber que a gente tem coisas maiores lá na frente, a Libertadores está batendo na porta e é estar melhor preparado para fazer jogos melhores contra elas — completou.