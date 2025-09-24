menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Técnico do Corinthians explica rodízio de goleiras após eliminação na Copa do Brasil

Lucas Piccinato não conta com Nicole, que se recupera de lesão

Giselly Correa Barata
Santana de Parnaíba (SP)
Dia 24/09/2025
22:36
Atualizado há 1 minutos
Lucas Piccinato fala após eliminação do Corinthians para o São Paulo na Copa do Brasil Feminina. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)
imagem cameraLucas Piccinato fala após eliminação do Corinthians para o São Paulo na Copa do Brasil Feminina. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)
O Corinthians deu adeus à Copa do Brasil Feminina na noite desta quarta-feira (24), após derrota por 3 a 1 para o São Paulo, no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP). Apesar do equilíbrio em boa parte do jogo, o Tricolor foi mais eficiente e garantiu a vaga na semifinal com gols de Camilinha, Carol Gil e Isa. Vic Albuquerque descontou para as alvinegras.

Depois da partida, o técnico Lucas Piccinato explicou a decisão de iniciar com Lelê no gol, em meio ao rodízio de goleiras do Timão e à lesão de Nicole.

— A Nicole está com uma lesão. Ela jogou o segundo jogo da final já lesionada, na coxa. A gente obviamente forçou um pouco porque é a goleira que está com mais ritmo de jogo na posição. A gente tem outras grandes goleiras e decidimos hoje começar com a Lelê. A Kemelli tem jogado jogos do Campeonato Paulista e tem ido muito bem também. Temos grandes jogadoras em todas as posições e hoje a decisão foi por iniciar com a Lelê — disse o comandante das Brabas.

Lelê, do Corinthians, comemora vitória do Timão. (Staff Images/CBF)
Lelê, do Corinthians, comemora vitória do Timão. (Staff Images/CBF)

O Corinthians também precisou lidar com uma série de desfalques importantes na partida. A meia Andressa Alves está afastada por conta de uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda, enquanto a experiente zagueira Erika trata um problema no adutor da coxa direita.

A atacante Jaqueline se recupera de um trauma no pé direito, e a goleira Nicole segue em transição após lesão muscular no reto femoral da coxa direita.

Corinthians deixa Copa do Brasil

Mesmo eliminado, Piccinato destacou que a atuação não foi ruim, mas reconheceu a eficiência tricolor.

— Hoje a gente não fez uma má partida. A gente teve outros jogos contra o São Paulo que a gente teve um desempenho ruim. Hoje, tivemos oportunidade mas não aproveitamos da forma que deveríamos e o São Paulo foi lá e aproveitou — analisou Piccinato.

➡️ São Paulo elimina Corinthians e avança na Copa do Brasil Feminina

Agora, o treinador projeta reação com foco na Libertadores, grande objetivo da temporada.

— É uma derrota sofrida sim. É sentir o dia de hoje, se incomodar, saber que a gente tem coisas maiores lá na frente, a Libertadores está batendo na porta e é estar melhor preparado para fazer jogos melhores contra elas — completou.

circulo com pontos dentroTudo sobre

