Futebol Feminino

Atacante do América-MG fala sobre final do estadual contra o Cruzeiro

Gadu soma 9 gols em 23 jogos pelo Coelho

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 15/11/2025
06:21
Gadu atua pelo América-MG. (Foto: Mourão Panda / América)
imagem cameraGadu atua pelo América-MG. (Foto: Mourão Panda / América)
América-MG e Cruzeiro começam a decidir o Campeonato Mineiro Feminino neste sábado (15/11), às 15h (de Brasília), no Independência, em duelo com torcida única para o Coelho. O encontro coloca frente a frente duas equipes muito equilibradas, e a expectativa é de um clássico tenso, decidido em pequenas brechas.

Destaque do América-MG com nove gols, a atacante Gadu falou sobre o que pode pesar a favor do América e relembrou o gol decisivo na semifinal e apontou o que o time precisa repetir para chegar forte à decisão.

— Final se decide nos detalhes. Quem tomar as melhores decisões dentro de campo leva vantagem. Estamos trabalhando para ser esse time — disse Gadu.

— Foi tudo muito rápido. Vi a oportunidade, a bola sobrou e eu só pensei em ser decisiva. A gente precisava daquele gol, e eu sabia que tinha que aproveitar. Fico feliz por ter ajudado o time a continuar acreditando — relatou a atacante.

América-MG chega com confiança após classificação histórica

O América-MG protagonizou uma virada histórica diante do Atlético. Depois de perder o jogo de ida por 4 a 0, as Spartanas devolveram o mesmo placar na Arena Frimisa e levaram a disputa para os pênaltis.

A atacante Pimenta foi o nome do jogo, marcando dois gols no primeiro tempo e mais um na etapa final. Gadu, já perto do fim, completou a goleada que manteve viva a esperança americana. Nas penalidades, o América foi eficiente e venceu por 3 a 1, garantindo presença na decisão do estadual.

— Fomos objetivas quando tivemos a bola e isso fez diferença. Se repetirmos isso, vamos conseguir criar mais e ser mais perigosas — finaliza ela.

Gadu durante partida entre América-MG e Corinthians, pelo Brasileirão Feminino. (Foto: Mourão Panda / América)
Gadu durante partida entre América-MG e Corinthians, pelo Brasileirão Feminino. (Foto: Mourão Panda / América)

