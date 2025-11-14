A tarde da última quarta-feira (12) foi histórica para Duda e Luiza Calazans. Juntas, as irmãs do São Paulo conquistaram o Campeonato Paulista Sub-20, após um empate em 2 a 2 contra a Ferroviária no tempo regulamentar, decidido nas penalidades em favor do Tricolor.

Titulares na equipe campeã, Duda e Luiza comemoraram o feito pelo Tricolor.

— Esse foi o nosso primeiro título pelo São Paulo. Nós passamos por uma lesão difícil e conseguimos dar a volta por cima juntas — contou Luiza. Para Duda, a conquista teve um sabor ainda mais particular.

— Não sabemos o que o futuro nos reserva. Pode ter sido o nosso último título juntas, como também só mais um. É um sentimento único ganhar ao lado da minha irmã — diz a jogadora.

O amor pelo futebol vem de família e desde a infância elas construíram a parceria que hoje brilha na base do Tricolor.

— Começamos juntas, quando tínhamos três anos de idade, na pracinha em frente à nossa casa, com nossos irmãos e pais. Desde sempre, juntas — relembrou Duda. Luiza completou:

— Desde pequena, o amor pelo futebol já é de família. Meu pai e meus irmãos mais velhos já jogaram. Começamos a jogar com 5 anos e não paramos mais — conta.

Mesmo com a forte conexão entre elas, Luiza e Duda não aliviam nos treinos. Luiza explica que as duas se entendem pelo olhar, mas a rivalidade sempre aparece. Duda costuma tentar dribles como caneta e lençol, e Luiza responde chegando mais firme nas disputas.

De olho nos próximos desafios pelo São Paulo

Duda também destaca o papel da treinadora Cynthia Soares na conquista, ressaltando que ela manteve o trabalho da temporada, acrescentou novas ideias e passou confiança ao grupo, que correspondeu acreditando no processo.

Com o título conquistado, as irmãs já focam nos próximos compromissos: a Brasil Ladies Cup, em novembro, e a Copinha Feminina, em dezembro.