Por que Marta não foi convocada? Arthur Elias explica
Camisa 10 está em grande temporada pelo Orlando Pride
Em toda convocação da Seleção Brasileira, a presença ou ausência de Marta é assunto na coletiva de Arthur Elias. Para os amistosos contra Noruega e Portugal, em 28 de novembro e 2 de dezembro, a Rainha ficou de fora, mas o treinador explicou o porquê.
A jogadora segue atuando em alto nível no Orlando Pride, que está na semifinal da NWSL e enfrenta o Gotham, das brasileiras (e convocadas) Gabi Portilho e Bruninha. Nas quartas, um lance da camisa 10 viralizou: pelo corredor direito, Marta arrancou do campo de defesa e foi até a área, sofrendo pênalti que concretizou a vitória do time. No entanto, quem bateu foi Luana Bertolucci, que retornou aos gramados recentemente após tratamento de câncer.
Sobre a ausência dela, Arthur Elias explicou:
— A Marta segue sendo muito importante para a Seleção, como sempre foi, a maior jogadora do mundo. É um orgulho imenso ter ela conosco, de trabalhar com ela, e nesses dois anos, ter conseguido dar essa oportunidade, e ela fazendo por merecer, esses momentos que ela viveu, de ter de novo uma medalha Olímpica. Há quantos anos ela não ganhava, né? Depois, na final da Copa América, o que aconteceu com ela foi mágico. Se ela não acerta aquele chute, a gente não eia vencer a Colômbia e seríamos vices, então de repente viria essa cobrança e avaliariam o trabalho diferente. Mas ela, iluminada como é, nossa camisa 10 de tanto tempo, fez uma grande Copa América, eleita a melhor jogadora da competição. Ela já entregou tanto para a Seleção, e eu já disse outra vezes, é importante esse equilíbrio de ter a Marta em algumas convocaçãoes e também não ter ela. Está na reta final (da NWSL), semifinal contra o Gotham, time dela é o atual campeão e ela novamente se destacando nos jogos. Todo mundo viu o lance no mata-mata que ela sofreu o pênalti e deu a bola para a Luana. São esses exemplos fora do futebol e da qualidade técnica, o quanto ela é importante para gente e tudo que a Luaninha passsou. Mesmo não tendo ela aqui, ficamos felizes pelo exemplo. E depois desse mata-mata ela vai casar, então deixa ela descansar um pouco e volta ano que vem.
Lista de convocadas da Seleção Brasileira Feminina
O anúncio foi feito na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ), na tarde desta quinta-feira (13). Arthur Elias esteve ao lado de Cris Gambaré, coordenadora de seleções femininas, e Camilla Orlando, técnica da seleção sub-20, que também foi convocada. Confira lista:
- GOLEIRAS: Lorena (KC Current), Cláudia (Fluminense), Thaís Lima (Benfica) e Lelê (Corinthians)
- DEFENSORAS: Tarciane (Lyon), Isa Haas (Cruzeiro), Mariza (Corinthians), Fê Palermo (Palmeiras), Thaís Ferreira (Corinthians), Bruninha (Gotham), Yasmim (Real Madrid) e Isabela (PSG)
- MEIO-CAMPISTAS: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Brena (Palmeiras), Ary Borges (Racing Louisville FC) e Yaya (PSG)
- ATACANTES: Luany (Atlético de Madrid), Dudinha (San Diego Wave), Bia Zaneratto (Kansas), Gabi Zanotti (Corinthians), Ludmila (Chicago), Gabi Portilho (Gotham) e Tainá Maranhão (Palmeiras)
