imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Com times de Marta e Gabi Portilho, veja equipes classificadas para as semis da NWSL

Gotham, Orlando Pride, Washington Spirit e Portland Thorns avançaram

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 09/11/2025
20:03
Luana comemora gol pelo Orlando Pride pelas quartas da NWSL. (Foto: Orlando Pride/Divulgação)
Luana comemora gol pelo Orlando Pride pelas quartas da NWSL. (Foto: Orlando Pride/Divulgação)
As quartas de final da National Women's Soccer League (NWSL) chegaram ao fim neste domingo (9) com emoção até o último minuto. Foram definidos os quatro semifinalistas da principal liga de futebol feminino dos Estados Unidos: Gotham, Orlando Pride, Washington Spirit e Portland Thorns.

Na sexta-feira (7), o Orlando Pride venceu o OL Reign por 2 a 0, com gols de Haley McCutcheon e da brasileira Luana. Marta atuou e sofreu a penalidade convertida pela conterrânea.

Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

No dia seguinte, o Washington Spirit superou o Racing Louisville nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal, fechando a disputa com triunfo por 3 a 1 nas penalidades.

O Gotham FC, de Gabi Portilho e Bruninha, venceu o Kansas City Current por 2 a 1 e garantiu a classificação. Jaedyn Shaw abriu o placar para o Gotham e Ellie Wheeler deixou tudo igual. Nos acréscimos, Katie Stengel garantiu vaga na fase seguinte.

Dudinha abre o coração sobre Seleção Brasileira, São Paulo e bom momento nos EUA

Já o San Diego Wave, time da atacante Dudinha, foi eliminado pelo Portland Thorns por 1 a 0, com gol de Reilyn Turner.

Semifinais da NWSL

As semifinais desta temporada da NWSL estão marcadas para o fim de semana de 14 a 16 de novembro, serão entre Orlando Pride x Gotham FC e Washington Spirit x Portland Thorns. A final está prevista para 22 de novembro.

No Brasil, os torcedores poderão acompanhar a reta final da liga pela ESPN e pelo Canal GOAT, que detêm os direitos de transmissão da NWSL 2025 no país.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Jogadoras do Gotham, da NWSL, comemoram gol da estreante Jaedyn Shaw (Foto: Reprodução/Gotham)
Jogadoras do Gotham comemoram gol da estreante Jaedyn Shaw (Foto: Reprodução/Gotham)

circulo com pontos dentroTudo sobre

