Com times de Marta e Gabi Portilho, veja equipes classificadas para as semis da NWSL
Gotham, Orlando Pride, Washington Spirit e Portland Thorns avançaram
As quartas de final da National Women's Soccer League (NWSL) chegaram ao fim neste domingo (9) com emoção até o último minuto. Foram definidos os quatro semifinalistas da principal liga de futebol feminino dos Estados Unidos: Gotham, Orlando Pride, Washington Spirit e Portland Thorns.
Na sexta-feira (7), o Orlando Pride venceu o OL Reign por 2 a 0, com gols de Haley McCutcheon e da brasileira Luana. Marta atuou e sofreu a penalidade convertida pela conterrânea.
No dia seguinte, o Washington Spirit superou o Racing Louisville nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal, fechando a disputa com triunfo por 3 a 1 nas penalidades.
O Gotham FC, de Gabi Portilho e Bruninha, venceu o Kansas City Current por 2 a 1 e garantiu a classificação. Jaedyn Shaw abriu o placar para o Gotham e Ellie Wheeler deixou tudo igual. Nos acréscimos, Katie Stengel garantiu vaga na fase seguinte.
Já o San Diego Wave, time da atacante Dudinha, foi eliminado pelo Portland Thorns por 1 a 0, com gol de Reilyn Turner.
Semifinais da NWSL
As semifinais desta temporada da NWSL estão marcadas para o fim de semana de 14 a 16 de novembro, serão entre Orlando Pride x Gotham FC e Washington Spirit x Portland Thorns. A final está prevista para 22 de novembro.
No Brasil, os torcedores poderão acompanhar a reta final da liga pela ESPN e pelo Canal GOAT, que detêm os direitos de transmissão da NWSL 2025 no país.
