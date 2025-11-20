Fluminense encerra preparação para final do Carioca com despedida de Xerém
Time treinará no Cefan a partir de 2026
O time feminino do Fluminense encerrou dois ciclos nesta quinta-feira (20), quando fez o último treino da temporada, que foi também o último no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras (CTVL), em Xerém. Na sexta (21), às 21h, as Guerreiras disputam a final do Carioca Feminino, que encerra os compromissos de 2025 para o time principal.
Dessa forma, com sorrisos e o famoso "rachão", se despediram do CTVL, onde treinaram desde 2019, primeiro ano da modalidade no clube. Com parceria firmada com a Marinha, o Cefan será a nova casa do Tricolor a partir de 2026, com contrato válido por cinco anos, podendo ser renovado pelo mesmo período.
No novo local, a equipe terá melhor estrutura para seguir crescendo no cenário nacional. Depois do acesso para a A1 em 2023, o Flu se manteve com segurança na primeira divisão e ficou perto de conquistar uma vaga inédita no mata-mata nesse ano.
Desde 2024, primeiro ano na elite, as Guerreiras se dividem entre treinos no CTVL e no CT do Tigres, que fica próximo. Diante dos avanços na estrutura e com o planejamento para 2026 em curso, o Fluminense busca a "cereja do bolo": seu primeiro título profissional, já que já conquistou três com a base. O jogo de ida da final do Carioca Feminino terminou empatado sem gols, deixando tudo aberto para os 90 minutos finais.
Confira abaixo a publicação de Amanda Storck, gerente do departamento de futebol feminino do Tricolor. A gestora é a pedra fundamental do projeto, que saiu do papel sob sua direção, em 2019.
