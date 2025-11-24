CBF divulga novo calendário do futebol feminino; veja mudanças

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta segunda-feira (24), o novo calendário do futebol feminino brasileiro para os próximos anos, de 2026 a 2029. O objetivo é ampliar o número de jogos, fortalecer as competições e padronizar modelos entre as divisões.

— Faço questão de deixar claro que a casa do futebol brasileiro também é das mulheres. Este evento marca um novo momento, assim como fizemos no futebol masculino, passamos os últimos meses analisando e estudando oportunidades de melhorar o calendário — iniciou Samir Xaud, presidente da CBF.

— As mudanças apresentadas vão muito além do calendário, estamos aumentando as cotas e as premiações dos clubes de todas as competições, desde o sub-17 até a Supercopa. Queremos dar mais visibilidade às mulheres, por isso vamos garantir transmissão de 100% das partidas — disse ele.

O novo calendário do futebol feminino

A Supercopa abre a temporada em 8 de fevereiro e terá definição de mando discutida com os clubes, com possibilidade de sorteio igualitário e proposta formal de realização em jogos de ida e volta. Pela primeira vez, os 18 clubes da Série A1 foram consultados sobre a data de início do calendário, que será baseado em domingo ou sábado.

O Brasileiro A1 segue com o formato atual, agora com 18 clubes, aumento do total de partidas para 167 e ampliação do número de datas. As rodadas seguirão preferencialmente aos domingos e quartas com eventuais desdobramentos. A competição mantém duas vagas diretas para a Libertadores e uma vaga para a Copa do Brasil.

Na Série A2, a mudança estrutural é maior. A competição passa a ter grupo único com turno único, espelhando o formato do A1. O número de partidas praticamente dobra e o campeonato terá 21 datas, com jogos aos sábados e quartas. A divisão concede quatro acessos ao A1 e passa a oferecer vaga direta para a Copa do Brasil. A Série A3 também muda, adotando turno e returno na primeira fase, aumentando partidas e datas disponíveis, mantendo quatro acessos à A2.

A Copa do Brasil Feminina foi reformulada e passa a contar com quartas, semifinais e final em dois jogos. A competição terá 66 clubes e seguirá escalonamento de acessos conforme divisão: A3 na primeira fase, A2 na segunda e A1 na terceira. Os confrontos e mandos seguirão definidos por sorteio.

Aline Pellegrino, coordenadora de Competições Femininas da Confederação Brasileira de Futebol. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

As categorias de base também terão novidades, com finais em ida e volta nos campeonatos Sub-20, Sub-17, Sub-16 e Sub-14. A Liga Sub-16 e a Liga Sub-14 serão disputadas entre 23 e 29 de setembro e seguem oferecendo vaga para a La Fiesta Conmebol. Todas as equipes receberão ofícios oficiais para confirmar participação.

As premiações também foram reajustadas. A Supercopa terá aumento significativo nos valores para campeão e vice. O Brasileiro A1 passa a pagar 720 mil na primeira fase e eleva o prêmio máximo a 2 milhões para o campeão. A2 e A3 tiveram aumentos robustos nas cotas e a Copa do Brasil ampliou valores por fase e o prêmio final de 1 milhão ao campeão. As competições Sub-20 e Sub-17 tiveram reajuste de 10 por cento.

No campo das transmissões, a CBF confirmou que todas as partidas do Brasileiro A1, Copa do Brasil, Sub-20 e Sub-17 terão cobertura integral. As divisões A2 e A3 terão transmissão completa de quartas de final, semifinais e finais. As datas Fifa e competições internacionais seguem preservadas em todo o calendário.

Calendário 2026 do futebol feminino brasileiro. (Foto: CBF/Reprodução)

Supercopa – 08/02

Mando de campo será discutido (sorteio 50/50 sugerido) CBF propôs ida e volta Data-base: domingo ou sábado Primeira consulta oficial aos 18 clubes da Série A1 sobre início do calendário

Brasileiro A1 – 15/02 a 04/10

Mantém formato

18 clubes

134 → 167 partidas

21 → 23 datas

Datas-base: domingo e quarta (pode ir até sexta/segunda)

2 vagas para Libertadores

Todos os clubes têm vaga da Copa do Brasil

Maioria quer jogos à tarde

Alinhamento com a Seleção feminina para evitar véspera ou término da Data Fifa

Brasileiro A2 – 14/03 a 19/09

Formato novo: grupo único + turno único

16 clubes

70 → 134 partidas

13 → 21 datas

Datas-base: sábado e quarta

4 vagas para A1

Vaga direta para Copa do Brasil Feminina

Datas base das rodadas: sábado e quarta

Brasileiro A3 – 21/03 a 05/09

Formato novo: turno e returno na 1ª fase 32 clubes 78 → 126 partidas 11 → 14 datas Data-base: sábado 26 estados representados 4 vagas para A2 Vaga direta para Copa do Brasil Alteração no critério 3: ter permanecido como integrante do Brasileiro Feminino A3 em 2025; Clubes classificados entre a quinta e sétima colocação

Copa do Brasil – 22/04 a 15/11

Novidade: quartas, semis e final em ida e volta 66 clubes 64 → 72 partidas 8 → 11 datas A3 entra na 1ª fase A2 entra na 2ª fase A1 entra na 3ª fase Datas bases das rodadas: quinta-feira e domingo Sorteio define confrontos e mandos Vaga para Libertadores e Supercopa

Base – SUB-20 (08/03 a 28/05)

Final em ida e volta 24 clubes 85 → 86 partidas 11 → 12 datas

Base – SUB-17 (30/05 a 29/08)

Final em ida e volta 24 clubes 85 → 86 partidas 11 → 12 datas

Liga SUB-16 – 23 a 29/09

Final em ida e volta 8 clubes 20 partidas 5 datas 1 vaga para La Fiesta Conmebol

Liga SUB-14 – 23 a 29/09

Final em ida e volta 8 clubes 20 partidas 5 datas 1 vaga para La Fiesta Conmebol

Premiações

Supercopa: 700 mil → 1 milhão (campeão) / 500 mil → 600 mil (vice) A1: 360 mil → 720 mil (1ª fase) A1 campeão: 1,8M → 2M / vice: 800 mil → 1M Jogo de 1ª escolha com transmissão: +20 mil (27 jogos) A2: 150 mil → 360 mil A3: 36 mil → 120 mil Copa do Brasil por fase (exemplos): 1ª fase: 20 mil 8ª fase: 100 mil → 200 mil Campeão: 1 milhão / Vice: 500 mil Sub-20 e Sub-17: +10% nas cotas

Transmissões

100% das partidas: A1, Copa do Brasil, Sub-20 e Sub-17

Cobertura total das fases finais: A2 e A3