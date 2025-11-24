CBF divulga novo calendário do futebol feminino; veja mudanças
Entidade anunciou aumento das premiações, profissionalização e mudanças importantes
- Matéria
- Mais Notícias
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta segunda-feira (24), o novo calendário do futebol feminino brasileiro para os próximos anos, de 2026 a 2029. O objetivo é ampliar o número de jogos, fortalecer as competições e padronizar modelos entre as divisões.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Como o Itabirito, SAF do interior de MG, aposta no futebol feminino para chegar à elite nacional
Futebol Feminino23/11/2025
- Futebol Feminino
Cris Gambaré relembra início do trabalho no futebol feminino do Corinthians
Futebol Feminino17/11/2025
- Futebol Feminino
Vasco comunica saída de treinadora do time de futebol feminino; torcedores criticam
Futebol Feminino17/11/2025
— Faço questão de deixar claro que a casa do futebol brasileiro também é das mulheres. Este evento marca um novo momento, assim como fizemos no futebol masculino, passamos os últimos meses analisando e estudando oportunidades de melhorar o calendário — iniciou Samir Xaud, presidente da CBF.
— As mudanças apresentadas vão muito além do calendário, estamos aumentando as cotas e as premiações dos clubes de todas as competições, desde o sub-17 até a Supercopa. Queremos dar mais visibilidade às mulheres, por isso vamos garantir transmissão de 100% das partidas — disse ele.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
O novo calendário do futebol feminino
A Supercopa abre a temporada em 8 de fevereiro e terá definição de mando discutida com os clubes, com possibilidade de sorteio igualitário e proposta formal de realização em jogos de ida e volta. Pela primeira vez, os 18 clubes da Série A1 foram consultados sobre a data de início do calendário, que será baseado em domingo ou sábado.
O Brasileiro A1 segue com o formato atual, agora com 18 clubes, aumento do total de partidas para 167 e ampliação do número de datas. As rodadas seguirão preferencialmente aos domingos e quartas com eventuais desdobramentos. A competição mantém duas vagas diretas para a Libertadores e uma vaga para a Copa do Brasil.
Na Série A2, a mudança estrutural é maior. A competição passa a ter grupo único com turno único, espelhando o formato do A1. O número de partidas praticamente dobra e o campeonato terá 21 datas, com jogos aos sábados e quartas. A divisão concede quatro acessos ao A1 e passa a oferecer vaga direta para a Copa do Brasil. A Série A3 também muda, adotando turno e returno na primeira fase, aumentando partidas e datas disponíveis, mantendo quatro acessos à A2.
A Copa do Brasil Feminina foi reformulada e passa a contar com quartas, semifinais e final em dois jogos. A competição terá 66 clubes e seguirá escalonamento de acessos conforme divisão: A3 na primeira fase, A2 na segunda e A1 na terceira. Os confrontos e mandos seguirão definidos por sorteio.
➡️ Seleção Brasileira sub-20 enfrenta a Argentina em amistoso; veja data e horário
As categorias de base também terão novidades, com finais em ida e volta nos campeonatos Sub-20, Sub-17, Sub-16 e Sub-14. A Liga Sub-16 e a Liga Sub-14 serão disputadas entre 23 e 29 de setembro e seguem oferecendo vaga para a La Fiesta Conmebol. Todas as equipes receberão ofícios oficiais para confirmar participação.
As premiações também foram reajustadas. A Supercopa terá aumento significativo nos valores para campeão e vice. O Brasileiro A1 passa a pagar 720 mil na primeira fase e eleva o prêmio máximo a 2 milhões para o campeão. A2 e A3 tiveram aumentos robustos nas cotas e a Copa do Brasil ampliou valores por fase e o prêmio final de 1 milhão ao campeão. As competições Sub-20 e Sub-17 tiveram reajuste de 10 por cento.
No campo das transmissões, a CBF confirmou que todas as partidas do Brasileiro A1, Copa do Brasil, Sub-20 e Sub-17 terão cobertura integral. As divisões A2 e A3 terão transmissão completa de quartas de final, semifinais e finais. As datas Fifa e competições internacionais seguem preservadas em todo o calendário.
Supercopa – 08/02
- Mando de campo será discutido (sorteio 50/50 sugerido)
- CBF propôs ida e volta
- Data-base: domingo ou sábado
- Primeira consulta oficial aos 18 clubes da Série A1 sobre início do calendário
Brasileiro A1 – 15/02 a 04/10
- Mantém formato
- 18 clubes
- 134 → 167 partidas
- 21 → 23 datas
- Datas-base: domingo e quarta (pode ir até sexta/segunda)
- 2 vagas para Libertadores
- Todos os clubes têm vaga da Copa do Brasil
- Maioria quer jogos à tarde
- Alinhamento com a Seleção feminina para evitar véspera ou término da Data Fifa
Brasileiro A2 – 14/03 a 19/09
- Formato novo: grupo único + turno único
- 16 clubes
- 70 → 134 partidas
- 13 → 21 datas
- Datas-base: sábado e quarta
- 4 vagas para A1
- Vaga direta para Copa do Brasil Feminina
- Datas base das rodadas: sábado e quarta
Brasileiro A3 – 21/03 a 05/09
- Formato novo: turno e returno na 1ª fase
- 32 clubes
- 78 → 126 partidas
- 11 → 14 datas
- Data-base: sábado
- 26 estados representados
- 4 vagas para A2
- Vaga direta para Copa do Brasil
- Alteração no critério 3: ter permanecido como integrante do Brasileiro Feminino A3 em 2025; Clubes classificados entre a quinta e sétima colocação
Copa do Brasil – 22/04 a 15/11
- Novidade: quartas, semis e final em ida e volta
- 66 clubes
- 64 → 72 partidas
- 8 → 11 datas
- A3 entra na 1ª fase
- A2 entra na 2ª fase
- A1 entra na 3ª fase
- Datas bases das rodadas: quinta-feira e domingo
- Sorteio define confrontos e mandos
- Vaga para Libertadores e Supercopa
Base – SUB-20 (08/03 a 28/05)
- Final em ida e volta
- 24 clubes
- 85 → 86 partidas
- 11 → 12 datas
Base – SUB-17 (30/05 a 29/08)
- Final em ida e volta
- 24 clubes
- 85 → 86 partidas
- 11 → 12 datas
Liga SUB-16 – 23 a 29/09
- Final em ida e volta
- 8 clubes
- 20 partidas
- 5 datas
- 1 vaga para La Fiesta Conmebol
Liga SUB-14 – 23 a 29/09
- Final em ida e volta
- 8 clubes
- 20 partidas
- 5 datas
- 1 vaga para La Fiesta Conmebol
Premiações
- Supercopa: 700 mil → 1 milhão (campeão) / 500 mil → 600 mil (vice)
- A1: 360 mil → 720 mil (1ª fase)
- A1 campeão: 1,8M → 2M / vice: 800 mil → 1M
- Jogo de 1ª escolha com transmissão: +20 mil (27 jogos)
- A2: 150 mil → 360 mil
- A3: 36 mil → 120 mil
- Copa do Brasil por fase (exemplos):
- 1ª fase: 20 mil
- 8ª fase: 100 mil → 200 mil
- Campeão: 1 milhão / Vice: 500 mil
- Sub-20 e Sub-17: +10% nas cotas
Transmissões
- 100% das partidas: A1, Copa do Brasil, Sub-20 e Sub-17
- Cobertura total das fases finais: A2 e A3
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias