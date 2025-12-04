Palmeiras x Ferroviária feminino: escalações confirmadas e onde assistir
Equipes entram em campo às 19h
O Palmeiras recebe a Ferroviária nesta quinta-feira (4), às 19h (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP), pelo jogo de volta da semifinal do Paulistão Feminino. O jogo conta com transmissão na TV e no streaming, em SporTV, CazéTV, Space, HBO Max, Record News e UOL Play.
O Palmeiras venceu o jogo de ida por 2 a 0 e chega com vantagem na decisão. O time de Rosana Augusto virá com uma equipe modificada em campo: Kate Tapia no gol; Poliana, Carla e Pati Maldaner na zaga, meio-campo com Ingryd, Diany, Andressinha, Rhay Coutinho e Soll; Amanda Gutierres e Raíssa Bahia no ataque.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Tainá Maranhão e Brena que estavam com a Seleção Brasileira em amistoso na Europa, estão à disposição no banco de reservas, enquanto Fê Palermo não foi relacionada. Os desfalques são Flávia, Dudinha, Lais Estevam, Laís Melo e Natascha, lesionadas.
A Ferroviária vem com força máxima para tentar reverter o placar. O técnico Léo Mendes escalou a equipe com Luciana; Kati, Rafa Soares, Andressa, Camila e Fátima Dutra; Nicoly, Duda e Raquel; Mariana Santos e Sissi. Natalia Vendito, recém-recuperada de problemas físicos, está à disposição do treinador.
➡️ Semifinais do Paulistão Feminino: onde assistir e o que está em jogo
FICHA TÉCNICA - PALMEIRAS X FERROVIÁRIA
- Semifinal do Paulistão Feminino - jogo de volta
- Data: quinta-feira, 4 de dezembro
- Horário: 19h
- Onde assistir: SporTV, CazéTV, Space, HBO Max, Record News e UOL Play.
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
PALMEIRAS: Kate Tapia; Poliana, Carla e Pati Maldaner; Ingryd, Diany, Andressinha, Rhay Coutinho e Soll; Amanda Gutierres e Raíssa Bahia.
FERROVIÁRIA: Luciana; Kati, Rafa Soares, Andressa, Camila e Fátima Dutra; Nicoly, Duda e Raquel; Mariana Santos e Sissi.
