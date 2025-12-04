CBF fecha acordo com o iFood para patrocínio às Seleções Brasileiras

A CBF fechou acordo com o iFood, que irá patrocinar as Seleções Brasileiras masculina e feminina em todas as categorias. A contrato terá vigência por dois anos, e portanto a empresa de tecnologia terá a marca exibida em ativações da Copa do Mundo de 2026 e também na Copa do Mundo Feminina de 2027.

continua após a publicidade

➡️Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

— A chegada da marca iFood representa uma parte importante do processo de retomada do trabalho da CBF junto às grandes empresas e ao mercado. Este patrocínio reforça a confiança na gestão atual e simboliza o alinhamento das Seleções Brasileiras com parceiros que compartilham valores de inovação e proximidade com os torcedores —, disse o presidente da CBF, Samir Xaud.

Plataforma de delivery líder na América Latina, o iFood terá direito à exposição da marca e a fazer uma série de ativações especiais associadas à Seleção nos próximos meses.

continua após a publicidade

— Estamos muito felizes em anunciar nosso patrocínio às Seleções Brasileiras de futebol, que há décadas representam o orgulho nacional. Esta parceria com a CBF reflete nossa estratégia como empresa brasileira que acredita e investe no Brasil há mais de 14 anos — pontuou Ana Gabriela Lopes, CMO do iFood.

Além das Seleções Brasileiras, o iFood também renovou contrato com a CazéTV e será uma das marcas que irá patrocinar o streaming nas transmissões da Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

Em ano de Copa do Mundo, iFood tende a ser o 1º de uma série de novos acordos da CBF

O contrato de patrocínio com o iFood tem potencial de ser o primeiro de uma série de novos acordos que a CBF deve fechar nos próximos meses. Isso porque, tradicionalmente, o ano de Copa do Mundo é o que mais atrai empresas que desejam associar a marca à Seleção Brasileira. Também por isso, historicamente o balanço da CBF registra crescimento de receita no exercício do Mundial.

Em 2022, ano da Copa do Mundo do Catar, 18 empresas patrocinavam a Seleção Brasileira, além de outras que eram apresentadas como "parceiras" — em geral são aquelas que fornecem equipamentos e materiais. Mas, a partir de 2023, o número de patrocinadores foi minguando. Na última Data Fifa, apenas cinco marcas apareceram no backdrop da Seleção, sendo quatro como principais.

➡️Fifa lança troféu da Copa do Mundo em peças de Lego