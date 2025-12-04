A Conmebol divulgou que 2025 garantiu aos vencedores da Sul-Americana e da Libertadores os maiores prêmios das competições até hoje. Somando os dois torneios, foram distribuídos US$ 302 milhões (R$ 1,6 bi), superando em 32,44% a marca de 2024, quando haviam sido distribuídos US$ 225 milhões (R$ 1,1 bi).

Com faturamentos maiores que o comum, os altos valores se deram por um crescimento contínuo que vem acontecendo há uma década.

- Estamos percorrendo um caminho virtuoso ao longo desses 10 anos de gestão. As receitas aumentam ano após ano, os recursos melhoram, a qualidade da competitividade aumenta, a comunidade cresce e assim sucessivamente se forma um círculo de crescimento contínuo que garante uma tendência muito favorável para o futebol sul-americano. - disse Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.

Confira os recordes quebrados pela Conmebol em 2025:

US$ 209.000.000 milhões (R$ 1,109 bi) distribuídos entre os clubes participantes em todas as suas fases, apenas na Libertadores.

Recorde de público em jogos com 4.396.259 espectadores.

Veja quais foram as equipes que mais faturaram com a Libertadores:

Equipes que mais faturaram com a Libertadores 2025. (Foto: Divulgação/Conmebol)

1 . Flamengo – US$ 33.240.000 (R$ 177.205.200) 2 . Palmeiras – US$ 17.230.000 (R$ 91.855.900) 3 . Racing – US$ 9.570.000 (R$ 51.036.810) 4 . LDU Quito – US$ 9.240.000 (R$ 49.255.200)

Veja quais foram as equipes que mais faturaram com a Sul-Americana:

Equipes que mais faturaram com a Sul-Americana 2025. (Foto: Divulgação/Conmebol)

1 . Lanús – US$ 9.845.000 (R$ 52.512.850) 2 . Atlético Mineiro – US$ 5.730.000 (R$ 30.532.900) 3 . Deportivo Táchira – US$ 3.385.000 (R$ 18.043.050) 4 . Fluminense – US$ 2.660.000 (R$ 14.188.000)

A Conmebol destaca ainda que esse modelo permitiu estabelecer novas marcas nos torneios de maior prestígio do continente. Segundo Domínguez, a entidade vive um caminho virtuoso, no qual receitas, competitividade e envolvimento da comunidade aumentam de forma constante, reforçando a tendência positiva do futebol regional.