2025 garantiu os maiores prêmios da história da Libertadores e da Sul-Americana
Prêmios distribuídos ultrapassam o bilhão em Reais
A Conmebol divulgou que 2025 garantiu aos vencedores da Sul-Americana e da Libertadores os maiores prêmios das competições até hoje. Somando os dois torneios, foram distribuídos US$ 302 milhões (R$ 1,6 bi), superando em 32,44% a marca de 2024, quando haviam sido distribuídos US$ 225 milhões (R$ 1,1 bi).
Com faturamentos maiores que o comum, os altos valores se deram por um crescimento contínuo que vem acontecendo há uma década.
- Estamos percorrendo um caminho virtuoso ao longo desses 10 anos de gestão. As receitas aumentam ano após ano, os recursos melhoram, a qualidade da competitividade aumenta, a comunidade cresce e assim sucessivamente se forma um círculo de crescimento contínuo que garante uma tendência muito favorável para o futebol sul-americano. - disse Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.
Confira os recordes quebrados pela Conmebol em 2025:
- US$ 209.000.000 milhões (R$ 1,109 bi) distribuídos entre os clubes participantes em todas as suas fases, apenas na Libertadores.
- Recorde de público em jogos com 4.396.259 espectadores.
Veja quais foram as equipes que mais faturaram com a Libertadores:
- Flamengo – US$ 33.240.000 (R$ 177.205.200)
- Palmeiras – US$ 17.230.000 (R$ 91.855.900)
- Racing – US$ 9.570.000 (R$ 51.036.810)
- LDU Quito – US$ 9.240.000 (R$ 49.255.200)
Veja quais foram as equipes que mais faturaram com a Sul-Americana:
- Lanús – US$ 9.845.000 (R$ 52.512.850)
- Atlético Mineiro – US$ 5.730.000 (R$ 30.532.900)
- Deportivo Táchira – US$ 3.385.000 (R$ 18.043.050)
- Fluminense – US$ 2.660.000 (R$ 14.188.000)
A Conmebol destaca ainda que esse modelo permitiu estabelecer novas marcas nos torneios de maior prestígio do continente. Segundo Domínguez, a entidade vive um caminho virtuoso, no qual receitas, competitividade e envolvimento da comunidade aumentam de forma constante, reforçando a tendência positiva do futebol regional.
