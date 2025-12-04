menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

2025 garantiu os maiores prêmios da história da Libertadores e da Sul-Americana

Prêmios distribuídos ultrapassam o bilhão em Reais

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porDaniel Giro Ramos d' Oliveira,
Dia 04/12/2025
16:08
Conmebol divulga recordes em premiações. (Foto: Divulgação/Conmebol)
Conmebol divulga recordes em premiações. (Foto: Divulgação/Conmebol)
A Conmebol divulgou que 2025 garantiu aos vencedores da Sul-Americana e da Libertadores os maiores prêmios das competições até hoje. Somando os dois torneios, foram distribuídos US$ 302 milhões (R$ 1,6 bi), superando em 32,44% a marca de 2024, quando haviam sido distribuídos US$ 225 milhões (R$ 1,1 bi).

Com faturamentos maiores que o comum, os altos valores se deram por um crescimento contínuo que vem acontecendo há uma década.

- Estamos percorrendo um caminho virtuoso ao longo desses 10 anos de gestão. As receitas aumentam ano após ano, os recursos melhoram, a qualidade da competitividade aumenta, a comunidade cresce e assim sucessivamente se forma um círculo de crescimento contínuo que garante uma tendência muito favorável para o futebol sul-americano. - disse Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.

Confira os recordes quebrados pela Conmebol em 2025:

  • US$ 209.000.000 milhões (R$ 1,109 bi) distribuídos entre os clubes participantes em todas as suas fases, apenas na Libertadores.
  • Recorde de público em jogos com 4.396.259 espectadores.

Veja quais foram as equipes que mais faturaram com a Libertadores:

Equipes que mais faturaram com a Libertadores 2025. (Foto: Divulgação/Conmebol)
Equipes que mais faturaram com a Libertadores 2025. (Foto: Divulgação/Conmebol)
    1.
  1. Flamengo – US$ 33.240.000 (R$ 177.205.200)
    2. 2.
  2. Palmeiras – US$ 17.230.000 (R$ 91.855.900)
    3. 3.
  3. Racing – US$ 9.570.000 (R$ 51.036.810)
    4. 4.
  4. LDU Quito – US$ 9.240.000 (R$ 49.255.200)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Veja quais foram as equipes que mais faturaram com a Sul-Americana:

Equipes que mais faturaram com a Sul-Americana 2025. (Foto: Divulgação/Conmebol)
Equipes que mais faturaram com a Sul-Americana 2025. (Foto: Divulgação/Conmebol)
    1.
  1. Lanús – US$ 9.845.000 (R$ 52.512.850)
    2. 2.
  2. Atlético Mineiro – US$ 5.730.000 (R$ 30.532.900)
    3. 3.
  3. Deportivo Táchira – US$ 3.385.000 (R$ 18.043.050)
    4. 4.
  4. Fluminense – US$ 2.660.000 (R$ 14.188.000)

A Conmebol destaca ainda que esse modelo permitiu estabelecer novas marcas nos torneios de maior prestígio do continente. Segundo Domínguez, a entidade vive um caminho virtuoso, no qual receitas, competitividade e envolvimento da comunidade aumentam de forma constante, reforçando a tendência positiva do futebol regional.

