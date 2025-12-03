Fluminense anuncia renovação com atacante destaque de 2026

O Fluminense oficializou nesta quarta-feira (3), a renovação de Lelê, artilheira do Fluminense nesta temporada. Aos 37 anos, a atacante assinou até o fim de 2026.



— Renovar com o Fluminense significa muito para mim. É a confirmação de um trabalho que vem sendo construído com dedicação e também a chance de continuar representando um clube gigante. Estou motivada para essa nova temporada e pronta para assumir novos desafios, crescer ainda mais e contribuir para que a equipe alcance seus objetivos. Espero retribuir toda a confiança com trabalho, entrega e resultados dentro de campo — disse Lelê, ao site do clube.



Ela chegou ao clube no início de 2025 e rapidamente se tornou um dos principais nomes do elenco. Já soma 32 jogos e 19 gols, marca que a coloca como artilheira do time em sua primeira temporada e como a terceira maior goleadora da história do departamento. Lelê também teve papel decisivo na campanha do vice-campeonato carioca.

Fluminense garante permanência de atletas

Lelê não é a única a estender o vínculo com o Fluminense. Karina, que já atuou como volante e lateral-direita, também fica até o fim da próxima temporada.

A lateral Sorriso assinou novo contrato e seguirá no clube até o fim de 2027, enquanto a zagueira Gislaine estendeu o vínculo até o fim de 2026. Outros contratos seguem em discussão e serão oficializados nos próximos dias.

