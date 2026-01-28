A atacante Gabi Portilho, atualmente no Gotham e ex-Corinthians, conversou com a imprensa após a eliminação da equipe norte-americana nesta quarta-feira (28). As Brabas venceram por 1 a 0, com gol de Gabi Zanotti.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A brasileira chamou atenção ao revelar que deixou o Corinthians, em 2024, por insatisfação com o ambiente do clube e aproveitou para comentar sobre pendências financeiras envolvendo o time feminino.

— Essa vitória no Mundial mascara muita coisa, e eu espero, de verdade, que o Corinthians pague as meninas, porque isso muda a vida delas. Eu saí porque não era mais um lugar que me fazia feliz. Pessoas que, na minha visão, não entendem o tamanho do clube — disparou Portilho.

continua após a publicidade

Durante a partida, a atacante precisou deixar o campo no segundo tempo após sentir um incômodo físico e foi substituída por Stengel.

Gabi Zanotti, do Corinthians, comemora o primeiro gol da equipe na semifinal da Champions Feminina da FIFA, em Londres. (Foto: Fifa)

➡️ Um feito que apenas o tempo vai dimensionar: Corinthians está na final da Copa dos Campeões

Corinthians deve ao time feminino? 🫰

Antes do embarque para Londres, o Corinthians colocou em dia os salários e os direitos de imagem do elenco feminino referentes ao mês de janeiro. No entanto, o clube ainda possui pendências relacionadas às premiações conquistadas na temporada passada.

A informação foi divulgada pelo "Meu Timão". Apesar de o acordo entre clube e jogadoras prever pagamentos até o dia 15, a quitação sofreu atraso neste início de 2026 por dificuldades no fluxo de caixa.

continua após a publicidade

Dessa forma, mesmo com a situação salarial regularizada, as atletas ainda aguardam o pagamento das premiações pelos títulos do Brasileirão Feminino e da Copa Libertadores, além dos vice-campeonatos da Supercopa do Brasil e do Paulistão Feminino. Somadas, as premiações recebidas pelo clube nessas competições chegam a R$ 16,4 milhões.