A Seleção Brasileira feminina sub-17 foi convocada nesta terça-feira (27) pela treinadora Rilany Silva. A técnica definiu uma lista com 30 atletas para a primeira fase de preparação visando o Sul-Americano da categoria, que será disputado em abril.

Entre os dias 5 e 15 de fevereiro, a equipe ficará concentrada no Centro de Desenvolvimento (CD) do Futebol, em Barra dos Coqueiros, município vizinho a Aracaju, capital de Sergipe. Este será o primeiro período de treinos da Seleção após a histórica quarta colocação na última edição da Copa do Mundo.

Convocação da Seleção Brasileira feminina sub-17

GOLEIRAS

Andressa Marques - São Paulo

Stefany Santiago - Centro Olímpico

Yasmin Loren - São Paulo

Nathalia Borges – Corinthians

DEFENSORAS

Andreyna Santiago - Ferroviária

Clara Martins - Ferroviária

Eloisa Figueiredo - São Paulo

Yasmin Lima - Ferroviária

Kaillany Ferreira - Corinthians

Ketelen Silva - América-MG

Isabella Kotait - Flamengo

Letícia Pinho - Flamengo

Lizandra Cavalcanti - Ferroviária

Maria Eduarda Vitorino - Flamengo

Isadora Rech - Internacional

Sofia Souza - São Paulo

MEIO-CAMPISTAS

Carolliny Melo - Corinthians Giovanna Pires - São Paulo Pietra Lucci - São Paulo Pietra Vitória - Corinthians Sarah Coelho - São Paulo Maria Luiza - Flamengo Mariana Candido - Grêmio Kemilly Souza Santos - Sfera Futebol Clube Saf Lara Lay Faustino Azevedo - Internacional Indy Kolster – Nordsjaelland - Dinamarca

ATACANTES

Ana Clara - São Paulo Greise Kelly - Ferroviária Nicolly da Silva - Flamengo Isadora Pozzer - Ferroviária

