Seleção Brasileira feminina sub-17 é convocada por Rilany Silva; veja lista
Brasil disputa o Sul-Americano neste ano
A Seleção Brasileira feminina sub-17 foi convocada nesta terça-feira (27) pela treinadora Rilany Silva. A técnica definiu uma lista com 30 atletas para a primeira fase de preparação visando o Sul-Americano da categoria, que será disputado em abril.
Entre os dias 5 e 15 de fevereiro, a equipe ficará concentrada no Centro de Desenvolvimento (CD) do Futebol, em Barra dos Coqueiros, município vizinho a Aracaju, capital de Sergipe. Este será o primeiro período de treinos da Seleção após a histórica quarta colocação na última edição da Copa do Mundo.
Convocação da Seleção Brasileira feminina sub-17
GOLEIRAS
- Andressa Marques - São Paulo
- Stefany Santiago - Centro Olímpico
- Yasmin Loren - São Paulo
- Nathalia Borges – Corinthians
DEFENSORAS
- Andreyna Santiago - Ferroviária
- Clara Martins - Ferroviária
- Eloisa Figueiredo - São Paulo
- Yasmin Lima - Ferroviária
- Kaillany Ferreira - Corinthians
- Ketelen Silva - América-MG
- Isabella Kotait - Flamengo
- Letícia Pinho - Flamengo
- Lizandra Cavalcanti - Ferroviária
- Maria Eduarda Vitorino - Flamengo
- Isadora Rech - Internacional
- Sofia Souza - São Paulo
MEIO-CAMPISTAS
- Carolliny Melo - Corinthians
- Giovanna Pires - São Paulo
- Pietra Lucci - São Paulo
- Pietra Vitória - Corinthians
- Sarah Coelho - São Paulo
- Maria Luiza - Flamengo
- Mariana Candido - Grêmio
- Kemilly Souza Santos - Sfera Futebol Clube Saf
- Lara Lay Faustino Azevedo - Internacional
- Indy Kolster – Nordsjaelland - Dinamarca
ATACANTES
- Ana Clara - São Paulo
- Greise Kelly - Ferroviária
- Nicolly da Silva - Flamengo
- Isadora Pozzer - Ferroviária
