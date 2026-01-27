menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Seleção Brasileira feminina sub-17 é convocada por Rilany Silva; veja lista

Brasil disputa o Sul-Americano neste ano

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/01/2026
18:50
Rilany Silva, treinadora da Seleção feminina sub-17 durante Copa do Mundo da categoria em 2025. (Foto: Fabio Souza/CBF)
imagem cameraRilany Silva, treinadora da Seleção feminina sub-17, durante Copa do Mundo da categoria em 2025. (Foto: Fabio Souza/CBF)
  • Mais Notícias

A Seleção Brasileira feminina sub-17 foi convocada nesta terça-feira (27) pela treinadora Rilany Silva. A técnica definiu uma lista com 30 atletas para a primeira fase de preparação visando o Sul-Americano da categoria, que será disputado em abril.

Entre os dias 5 e 15 de fevereiro, a equipe ficará concentrada no Centro de Desenvolvimento (CD) do Futebol, em Barra dos Coqueiros, município vizinho a Aracaju, capital de Sergipe. Este será o primeiro período de treinos da Seleção após a histórica quarta colocação na última edição da Copa do Mundo.

Convocação da Seleção Brasileira feminina sub-17

GOLEIRAS

  • Andressa Marques - São Paulo
  • Stefany Santiago - Centro Olímpico
  • Yasmin Loren - São Paulo
  • Nathalia Borges – Corinthians

DEFENSORAS

  • Andreyna Santiago - Ferroviária
  • Clara Martins - Ferroviária
  • Eloisa Figueiredo - São Paulo
  • Yasmin Lima - Ferroviária
  • Kaillany Ferreira - Corinthians
  • Ketelen Silva - América-MG
  • Isabella Kotait - Flamengo
  • Letícia Pinho - Flamengo
  • Lizandra Cavalcanti - Ferroviária
  • Maria Eduarda Vitorino - Flamengo
  • Isadora Rech - Internacional
  • Sofia Souza - São Paulo

MEIO-CAMPISTAS

  1. Carolliny Melo - Corinthians
  2. Giovanna Pires - São Paulo
  3. Pietra Lucci - São Paulo
  4. Pietra Vitória - Corinthians
  5. Sarah Coelho - São Paulo
  6. Maria Luiza - Flamengo
  7. Mariana Candido - Grêmio
  8. Kemilly Souza Santos - Sfera Futebol Clube Saf
  9. Lara Lay Faustino Azevedo - Internacional
  10. Indy Kolster – Nordsjaelland - Dinamarca

ATACANTES

  1. Ana Clara - São Paulo
  2. Greise Kelly - Ferroviária
  3. Nicolly da Silva - Flamengo
  4. Isadora Pozzer - Ferroviária

Seleção Feminina Sub-17 reunida em Palmira, em ciclo em junho de 2025
Seleção Feminina Sub-17 reunida em Palmira, em ciclo em junho de 2025 (Foto: Reprodução/CBF)

