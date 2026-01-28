Gabi Portilho reencontra Corinthians após passagem vitoriosa; relembre

O futebol adora ironias. Quando Gabi Portilho deixou o Corinthians no fim de 2024 rumo ao Gotham FC, ninguém imaginava que o reencontro aconteceria tão cedo.

Nesta quarta-feira (28), às 9h30 (de Brasília), no Estádio Brentford, em Londres, Gotham e Corinthians disputam uma vaga na final da Copa dos Campeões Feminina, em um duelo carregado de memória, gratidão e, claro, rivalidade.

Gabi Portilho no Corinthians

Portilho construiu uma história marcante com a camisa alvinegra. Foram 162 jogos, 133 vitórias, 15 títulos, 29 gols, 49 assistências, segundo dados do Meu Timão. Mais do que números, foi protagonista de uma era dominante do futebol feminino brasileiro.

Do primeiro jogo, saindo do banco contra o Palmeiras em 2020, à última partida em novembro de 2024, também diante do rival, Gabi viveu praticamente tudo o que uma atleta pode viver no clube.

Lei do ex?

A "lei do ex" — velha conhecida do futebol — até pode rondar o gramado londrino, mas desta vez ela não vem acompanhada de aplausos da Fiel. O torcedor corinthiano, acostumado a torcer por Portilho, hoje estará do outro lado. A semifinal mundial não permite meio-termo e a própria Gabi reconhece o tamanho do encontro.

— Quando foi definido o adversário, eu pensei: 'Nossa, esse mundo é muito pequeno'. Precisava ser logo um Gotham x Corinthians! É muito louco como o futebol funciona — disse, ao site da FIFA. Para ela, o confronto promete ser à altura do momento: "Acho que será um jogo bem jogado e digno de uma semifinal".

Se no Corinthians ela conquistou tudo o que era possível no continente, faltava um palco global. E é justamente isso que torna o duelo ainda mais simbólico.

— Sempre sonhamos em disputar um torneio mundial. Ganhávamos muita coisa, mas sentíamos falta de algo a mais. Participar da primeira edição é especial — afirmou ela. Sem espaço para sentimentalismo dentro de campo, deixou claro: "Agora eu visto outra camisa, agora eu sou Gotham. Vamos fazer de tudo para ganhar".

O respeito permanece — e é recíproco. Portilho fez questão de exaltar o Corinthians, o trabalho de Arthur Elias e a estrutura do clube. "Nunca foi sorte, sempre foi trabalho", destacou, reconhecendo que o crescimento do futebol feminino passa justamente por confrontos como esse, de intercâmbio real entre escolas e culturas diferentes.

Mas se alguém acha que o conhecimento mútuo garante vantagem para um lado, a atacante faz o alerta. "Elas podem surpreender, assim como a gente". O Corinthians mudou, o Gotham também.